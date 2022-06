सिख समुदाय पर '12 बजे' का मजाक उड़ाने पर किरण बेदी ने मांगी माफी, कहा- मैं क्षमा चाहती हूं

नई दिल्ली: पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल और भाजपा नेता किरण बेदी ने सिखों पर दिए अपने विवादास्पद टिप्पणी पर माफी मांगी है। दरअसल, इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने किरण बेदी की विवादास्पद टिप्पणी की निंदा की थी जिसके बाद अब किरण बेदी ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी और कहा कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से नहीं पढ़ा जाना चाहिए।

सिख समुदाय पर '12 बजे' का मजाक

दरअसल, बेदी ने अपनी किताब 'फियरलेस गवर्नेंस' के विमोचन के दौरान कथित तौर पर सिख समुदाय पर '12 बजे' का मजाक उड़ाया था। इसी क्रम में किरण बेदी ने ट्वीट कर लिखा कि मैं अपने समुदाय के लिए सर्वोच्च सम्मान रखती हूं। मैं बाबा नानक देव जी की भक्त हूं। मैंने अपनी कीमत पर भी दर्शकों से जो कहा कृपया गलत न पढ़ें। मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूं। मैं आखिरी व्यक्ति हूं जिसने किसी को चोट पहुंचाई। मैं सेवा और दयालुता में विश्वास रखती हूं। बेदी ने कहा कि हमने उसी सुबह पाठ और सेवा की। मैं एक भक्त हूं। मैं हर समय बाबा का आशीर्वाद चाहती हूं। मैंने दिन की शुरुआत पाथ इन हाउस से की। कृपया मेरी मंशा पर संदेह न करें।

We did Path and Seva same morning. I am a devotee. I seek Baba’s blessings all the way. I started the day with Path in the house. Please do not doubt my intention. I have the highest regards and admiration for my community and my Faith. pic.twitter.com/ClW0DuuyoG — Kiran Bedi (@thekiranbedi) June 14, 2022