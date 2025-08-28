Main Menu

Instagram Income: जानिए किस देश को इंस्टाग्राम देता है सबसे ज्यादा पैसा? देखें हैरान कर देने वाली Detail

Edited By Updated: 28 Aug, 2025 03:15 PM

know which country instagram gives the most money to

नेशनल डेस्क। आज के डिजिटल युग में इंस्टाग्राम सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए कमाई का जरिया बन चुका है। दुनियाभर के क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज इस प्लेटफॉर्म से लाखों-करोड़ों रुपये कमा रहे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा कमाई किस देश के लोगों को देता है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब।

PunjabKesari

अमेरिका है कमाई का बादशाह

रिपोर्ट्स के मुताबिक इंस्टाग्राम से सबसे ज्यादा कमाई अमेरिका के लोग करते हैं। इसका मुख्य कारण यहां का बड़ा डिजिटल मार्केट और विज्ञापनदाताओं द्वारा दिया जाने वाला उच्च भुगतान है।

PunjabKesari

➤ हाई CPM: अमेरिका में इंस्टाग्राम का CPM (Cost Per Mille - यानी 1000 व्यूज पर विज्ञापन की कीमत) सबसे ज्यादा है। यहां CPM लगभग 3 डॉलर से 8 डॉलर तक होता है। इसका मतलब है कि अगर किसी अमेरिकी क्रिएटर के वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आते हैं तो उसकी कमाई लाखों रुपये में हो सकती है।

➤ बड़ी ब्रांड डील: दुनिया के लगभग 22% स्पॉन्सर्ड पोस्ट केवल अमेरिका से ही आते हैं जिसका मतलब है कि ब्रांड्स सबसे ज्यादा पैसा अमेरिकी क्रिएटर्स को देते हैं।

PunjabKesari

अन्य देशों का हाल

अमेरिका के बाद कनाडा और यूके जैसे देशों का नंबर आता है जहां CPM औसतन 2.5 डॉलर से 6 डॉलर तक है।

➤ भारत में कम कमाई: वहीं भारत, ब्राजील और दक्षिण एशियाई देशों में CPM बहुत कम है। यहां एक मिलियन फॉलोअर्स वाले क्रिएटर को भी प्रति पोस्ट सिर्फ 2000 से 8000 डॉलर की कमाई होती है जबकि अमेरिका में यही कमाई 10,000 से 25,000 डॉलर तक पहुंच जाती है।

ब्राजील में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं लेकिन उनकी प्रति पोस्ट की कमाई अमेरिका के मुकाबले काफी कम है। यह साफ दर्शाता है कि भले ही भारत में इंस्टाग्राम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता हो लेकिन यहां की डिजिटल अर्थव्यवस्था और विज्ञापन बाजार अभी भी शुरुआती दौर में हैं।

