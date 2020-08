मुंबई और निकटवर्ती ठाणे जिले में रातभर भारी बारिश के बाद कई जगह जलजमाव के कारण लोकल ट्रेन और यातायात सेवाएं मंगलवार को प्रभावित हुईं। वहीं मुंबई के समता नगर में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर मंगलवार को कांदीवली में भूस्खलन की घटना सामने आई है। इसके बाद एयरपोर्ट और शहर की ओर जाने वाले राजमार्ग को एक तर

नेशनल डेस्कः मुंबई और निकटवर्ती ठाणे जिले में रातभर भारी बारिश के बाद कई जगह जलजमाव के कारण लोकल ट्रेन और यातायात सेवाएं मंगलवार को प्रभावित हुईं। वहीं मुंबई के समता नगर में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर मंगलवार को कांदीवली में भूस्खलन की घटना सामने आई है। इसके बाद एयरपोर्ट और शहर की ओर जाने वाले राजमार्ग को एक तरफ से बंद कर दिया गया है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मकर में पहाड़ी का एक हिस्सा गिर गया हालांकि, इसमें किसी नुकसान की खबर नहीं है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बस और कारें गड्ढे में फंसी नजर आईं। वहीं ठाणे में करंट लगने से एक की मौत हो गई।

Landslide at Mumbai Malad WEH today early morning beside timeofindia office..

Traffic jam road closed..

Clearing work going on#Mumbairains #MumbaiMonsoon #MumbaiRains pic.twitter.com/uMnH4I8uFG