  • प्रेमी बना हत्यारा: प्रेग्नेंट पत्नी के किए कई टुकड़े, हाथ-पैर नदी में फेंके, कमरे से मिला धड़

Edited By Rahul Rana,Updated: 24 Aug, 2025 09:04 PM

हैदराबाद के मेडचल जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। इस चौंकाने वाली वारदात ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी महेंद्र रेड्डी ने अपनी पत्नी स्वाति यादव की...

नेशनल डेस्कः हैदराबाद के मेडचल जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। इस चौंकाने वाली वारदात ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी महेंद्र रेड्डी ने अपनी पत्नी स्वाति यादव की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी महेंद्र रेड्डी और स्वाति यादव ने प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों हैदराबाद के उप्पल में रहने लगे थे। हालांकि, शादीशुदा जीवन में अक्सर कलह होती थी। इन्हीं पारिवारिक विवादों के चलते महेंद्र ने अपनी पत्नी स्वाति की गला घोंटकर हत्या कर दी।

शव के टुकड़े-टुकड़े कर छिपाए सबूत

हत्या करने के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए एक हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल किया और स्वाति के शव के कई टुकड़े कर दिए। उसने स्वाति के हाथ और पैर प्रतापसिंगाराम की मूसी नदी में फेंक दिए, जबकि धड़ को अपने कमरे में छिपाकर रखा।

गुमशुदा होने की दी जानकारी

हत्या के बाद, महेंद्र ने चालाकी से स्वाति की बहन को फोन करके बताया कि स्वाति लापता हो गई है। स्वाति और महेंद्र के बीच झगड़ों की जानकारी होने के कारण बहन ने अपने रिश्तेदारों को इस बारे में बताया। इसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और महेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल से केवल स्वाति के धड़ का हिस्सा बरामद किया है। शव के बाकी हिस्सों की तलाश जारी है। आरोपी महेंद्र एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करता है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
 

