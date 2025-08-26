होटल में ठहरे प्रेमिका के इनकार पर प्रेमी बना दरिंदा, मुंह में विस्फोटक भरकर उड़ा दिए चिथड़े

Main Menu

Edited By Anu Malhotra,Updated: 26 Aug, 2025 01:44 PM

नेशनल डेस्क: कभी-कभी इंसानी हैवानियत इस हद तक पहुंच जाती है कि रूह कांप उठे। ऐसा ही एक खौफनाक मामला कर्नाटक के मैसूर जिले से सामने आया है, जहां एक युवक ने प्रेमिका के इनकार को बर्दाश्त न करते हुए उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। और वह भी एक ऐसी विधि से जिसकी कल्पना भी डरावनी है – उसने महिला के मुंह में विस्फोटक डालकर विस्फोट कर दिया।

रिश्ते में दरार, अंजाम बना जानलेवा
मृतक महिला की पहचान रक्षिता नाम की एक विवाहित महिला के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, उसका एक रिश्तेदार सिद्धराजु से प्रेम संबंध था। हालांकि महिला की शादी एक प्रवासी मजदूर से हो चुकी थी जो केरल में काम करता था, लेकिन दोनों के बीच संबंध बना रहा।

कुछ समय से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई थी। घटना के दिन, दोनों एक लॉज में ठहरे थे जहां किसी निजी बात को लेकर उनका झगड़ा हो गया।
गुस्से से आगबबूला सिद्धराजु ने ऐसी क्रूरता दिखाई कि उसने रक्षिता के मुंह में विस्फोटक भर दिया और उसमें आग लगा दी। धमाका इतना भयानक था कि महिला का चेहरा बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने मामले को मोबाइल ब्लास्ट दिखाने की कोशिश की, ताकि किसी को शक न हो। लेकिन जब वह घटनास्थल से भागने की फिराक में था, तो आसपास के लोगों ने उसे धर दबोचा और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस की पूछताछ में पहले तो आरोपी ने फोन फटने का बहाना बनाया, लेकिन जब जांच गहराई से हुई, तो उसकी कहानी में झोल नजर आया। आखिरकार उसने अपने अपराध को कबूल कर लिया।

विस्फोटक कहां से लाया गया? जांच जारी
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने विस्फोटक पदार्थ कहां से हासिल किया। क्या यह हत्या पूर्व नियोजित थी? या गुस्से में उठाया गया कदम था? इन सभी पहलुओं पर पुलिस गहराई से तफ्तीश कर रही है। रक्षिता का शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
 

