  • प्रेमानंद महाराज से मिलना हुआ आसान! जानें आश्रम का पता, टोकन और बुकिंग से जुड़ी सभी जानकारी

Edited By Mansa Devi,Updated: 13 Aug, 2025 06:24 PM

श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, जिन्हें प्रेमानंद जी महाराज के नाम से जाना जाता है, वृंदावन के एक अत्यंत सम्मानित संत हैं। श्री राधा रानी के प्रति उनकी भक्ति और श्रीमद्भगवद्गीता पर आधारित उनके प्रवचन लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। अगर आप उनसे...

नेशनल डेस्क: श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, जिन्हें प्रेमानंद जी महाराज के नाम से जाना जाता है, वृंदावन के एक अत्यंत सम्मानित संत हैं। श्री राधा रानी के प्रति उनकी भक्ति और श्रीमद्भगवद्गीता पर आधारित उनके प्रवचन लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं या उनके आश्रम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए है।

आश्रम का पता और दर्शन का समय
प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में रहते हैं, जो परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। यहाँ हर दिन देश-विदेश से भक्त आते हैं। दर्शन के लिए कोई ऑनलाइन बुकिंग उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको आश्रम में ही टोकन लेना होगा।

यह भी पढ़ें: युवाओं के लिए खुशखबरी! अब इस राज्य में 15 हजार पदों पर मिलेगी नौकरी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

टोकन प्रक्रिया: टोकन लेने के लिए सुबह जल्दी आश्रम पहुँचें। टोकन का वितरण आमतौर पर सुबह 9:30 बजे के आसपास शुरू होता है और ये टोकन अगले दिन के दर्शन के लिए होते हैं।
दस्तावेज: टोकन लेने के लिए आपको अपना आधार कार्ड साथ लाना होगा।

दैनिक कार्यक्रम:
सुबह का सत्संग: सुबह 4:10 बजे से 5:30 बजे तक
शृंगार आरती: सुबह 8:15 बजे से 9:15 बजे तक
संध्या आरती: शाम 6:00 बजे से 6:15 बजे तक

ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका
हालांकि सीधे दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग नहीं है, लेकिन आप अपनी यात्रा की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

  • आधिकारिक वेबसाइट https://vrindavanrasmahima.com पर जाएँ।
  • 'गतिविधियां' अनुभाग में 'दर्शन' टैब पर क्लिक करें।
  • अपना नाम, मोबाइल नंबर और यात्रा का कारण भरें।
  • यह फॉर्म आपकी रुचि को दिखाता है और इससे आश्रम को भीड़ को मैनेज करने में मदद मिलती है।

    एकांतिक वार्तालाप
    अगर आप प्रेमानंद जी महाराज से व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं, तो आप एकांतिक वार्तालाप नामक सत्र का अनुरोध कर सकते हैं। हालांकि, समय की कमी के कारण यह एक दुर्लभ अवसर है और प्रतिदिन कुछ ही भक्तों को यह मौका मिलता है।

