महाराष्ट्र में गणतंत्र दिवस पर दहला मालेगांव, परेड ग्राउंड के पास हुआ ब्लास्ट, दो महिलाओं समेत 5 घायल

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के मालेगांव में सोमवार सुबह गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस परेड ग्राउंड के पास एक जोरदार धमाका हुआ। यह विस्फोट झंडा फहराने के कार्यक्रम स्थल से महज कुछ सौ मीटर की दूरी पर हुआ। हादसे में दो बच्चों और दो महिलाओं सहित कुल 5 लोग घायल हुए हैं।

ध्वजारोहण के दौरान हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह करीब 9:15 बजे जब परेड ग्राउंड में अतिरिक्त जिला कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम चल रहा था, तभी पास में ही गुब्बारे बेचने वाले का नाइट्रोजन गैस सिलेंडर अचानक फट गया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसकी गूंज दूर तक सुनी गई, जिससे कार्यक्रम में मौजूद स्कूली छात्रों और आम लोगों के बीच दहशत फैल गई।

घायलों का हाल और पहचान

विस्फोट के समय कई लोग बच्चों के लिए गुब्बारे खरीदने वहां जमा थे। हादसे में घायल हुए लोगों की पहचान विनोद थोरात, मोहित जाधव, अतुल शेवाले, प्रमिला यादव और उज्ज्वला महाजन के रूप में हुई है। सभी घायलों को नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार दो पीड़ितों की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए नासिक रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है कि आखिर सिलेंडर फटने की मुख्य वजह क्या थी।