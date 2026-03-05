Main Menu

    Diabetes Awareness : ये लक्षण शुगर की ओर करते हैं इशारा, जानें कंट्रोल करने के 5 रामबाण उपाय

Diabetes Awareness : ये लक्षण शुगर की ओर करते हैं इशारा, जानें कंट्रोल करने के 5 रामबाण उपाय

05 Mar, 2026

these symptoms indicate diabetes know 5 ways to control it

डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जो पूरी तरह ठीक नहीं होती, लेकिन समय पर पहचान और इलाज से इसे मैनेज किया जा सकता है। शुरुआती लक्षणों में गर्दन और अंडरआर्म्स पर काले धब्बे, हाथ-पैरों में सूजन, पेट का बाहर निकलना, बार-बार पेशाब आना, अधिक प्यास लगना और...

नेशनल डेस्क : डायबिटीज (Diabetes) एक ऐसी बीमारी है, जो एक बार शरीर में होने पर पूरी तरह ठीक नहीं होती। हालांकि, समय के साथ व्यक्ति इसे मैनेज करना सीख जाता है। जितनी जल्दी इसे पहचान लिया जाए और इलाज शुरू कर दिया जाए, उतना ही बेहतर है। अक्सर लोग इसके शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए इसे समय पर पहचानना और नियंत्रित करना बेहद जरूरी है।

डायबिटीज के शुरुआती लक्षण

शुगर लेवल बढ़ने पर शरीर में कई छोटे संकेत दिखने लगते हैं। इनमें प्रमुख हैं :

  • गर्दन और अंडरआर्म्स पर काले दाग या क्रैक्स – त्वचा में रंग बदलना या दरारें पड़ना
  • हाथों और गर्दन के आसपास फैट जमना – यह कभी-कभी कूबड़ जैसा दिखाई देता है
  • कमर चौड़ी होना और पेट बाहर निकलना
  • गर्दन का चौड़ा होना
  • रात में नींद न आना या नींद में खलल
  • पैरों में सूजन – बिना किसी कारण

ये संकेत शुरुआती अवस्था में डायबिटीज का इशारा करते हैं। इन्हें पहचानकर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है।

अन्य लक्षण जो डायबिटीज की ओर इशारा करते हैं

1. बार-बार पेशाब आना – खासकर रात में पेशाब की संख्या बढ़ना

2. अत्यधिक प्यास लगना – बार-बार पेशाब आने से शरीर में पानी की कमी महसूस होना

3. वजन घटना – बिना किसी वजह वजन कम होना और भूख बढ़ जाना

4. धुंधला दिखाई देना – आंखों में असर पड़ना, जिससे विजन प्रभावित हो

5. त्वचा पर निशान या पैचेस – गर्दन के पीछे वेलवेट जैसे पैचेस बनना

6. झनझनाहट या सुन्नपन – हाथ-पैरों में नसों को नुकसान के कारण

डायबिटीज के लिए घरेलू उपाय

कुछ घरेलू उपाय ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं।

  1. मेथी दाना – रातभर पानी में भिगोकर सुबह चबाकर खाने से शुगर कम करने में मदद मिलती है।
  2. करेला का जूस – ब्लड शुगर नियंत्रित करने में असरदार माना जाता है।
  3. दालचीनी – इंसुलिन की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद करती है, इसे रोजाना सेवन किया जा सकता है।
  4. आंवला – विटामिन C से भरपूर, डायबिटीज में फायदेमंद।
  5. नीम – ब्लड शुगर कम करने में मदद करता है।

