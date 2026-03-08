Main Menu

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस: महिला सशक्तिकरण के संदेश के साथ रेखा गुप्ता ने शक्ति वॉक में लिया हिस्सा

Edited By Updated: 08 Mar, 2026 01:51 PM

rekha gupta participated in shakti walk with the message of women empowerment

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रविवार को यहां कर्तव्य पथ पर "शक्ति वॉक" का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं की सामूहिक शक्ति और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान का प्रतीक बताया।

नेशनल डेस्क: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रविवार को यहां कर्तव्य पथ पर "शक्ति वॉक" का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं की सामूहिक शक्ति और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान का प्रतीक बताया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अनुप्रिया पटेल, राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर के साथ सैकड़ों महिलाएं भी शामिल हुईं।

PunjabKesari

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि यह कार्यक्रम महिलाओं के सशक्तीकरण और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को दर्शाता है। गुप्ता ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा, "आज, इस कर्तव्य पथ के माध्यम से, हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमारी जिम्मेदारी न केवल हमारे प्रति या हमारे परिवारों के प्रति है, बल्कि समाज और देश के प्रति भी है।"

PunjabKesari

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देशभर में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने महिलाओं को उन्हें आगे बढ़ने और नयी उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। 

