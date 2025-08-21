Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • महाराष्ट्र के पालघर में फार्मा कंपनी में गैस रिसाव, 4 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत

महाराष्ट्र के पालघर में फार्मा कंपनी में गैस रिसाव, 4 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत

Edited By Shubham Anand,Updated: 21 Aug, 2025 08:25 PM

maharashtra palaghar tarapur boisar gas leak accident medley pharma employee

महाराष्ट्र के पालघर जिले के तारापुर-बोईसर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक दवा कंपनी में गुरुवार को गैस रिसाव की घटना में चार कर्मचारियों की मौत हो गई। यह घटना मुंबई से लगभग 130 किलोमीटर दूर मेडली फार्मा कंपनी की एक इकाई में दोपहर के समय हुई।

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के पालघर जिले के तारापुर-बोईसर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक दवा कंपनी में गुरुवार को गैस रिसाव की घटना में चार कर्मचारियों की मौत हो गई। यह घटना मुंबई से लगभग 130 किलोमीटर दूर मेडली फार्मा कंपनी की एक इकाई में दोपहर के समय हुई।

पालघर ज़िला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम ने पीटीआई-भाषा को बताया कि दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच नाइट्रोजन गैस का रिसाव हुआ, जिससे मौके पर मौजूद कर्मचारी प्रभावित हो गए। इस घटना में कुल छह कर्मचारियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां शाम लगभग 6:15 बजे चार की मौत हो गई।

उन्होंने आगे बताया कि बाकी दो कर्मचारियों को स्थानीय अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। घटना की जांच के लिए संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!