'कचरे का डब्बा नहीं है अरुणाचल प्रदेश' कुत्ता टहलाने पर IAS दंपत्ति के ट्रांसफर पर भड़की महुआ मोइत्रा

नेशनल डेस्क: दिल्ली के स्टेडियम में कुत्ता टहलाने पर IAS अधिकारी संजीव खिरवार और पत्नी रिंकू दुग्गा आईएएस अधिकारी का ट्रांसफर होने पर तृणमूल लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्रालय पर जमकर भड़ास निकाली।



महुआ ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को टैग करते हुए उनसे आग्रह किया कि वे गृह मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश को "कचरे के ढेर" की तरह व्यवहार करने का विरोध करें।

Why shame Arunachal by transferring errant Delhi bureaucrat there?

Why pay lip service to North East & then treat area like a dump for your rubbish, MHA?

Please protest @PemaKhanduBJP @KirenRijiju