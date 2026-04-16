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8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट, न्यूनतम वेतन 69,000 रुपए... जानें कब होग लागू

Edited By Updated: 16 Apr, 2026 10:02 PM

major on the 8th pay commission minimum salary set at 69 000

सरकारी कर्मचारियों की यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग के तहत एक अहम प्रस्ताव पेश किया है, लेकिन यह बदलेगा या नहीं, इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इस मांग का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम मूल वेतन में भारी बढ़ोतरी करके इसे 69,000 रुपये करना है, जो मौजूदा...

नेशनल डेस्क : सरकारी कर्मचारियों की यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग के तहत एक अहम प्रस्ताव पेश किया है, लेकिन यह बदलेगा या नहीं, इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इस मांग का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम मूल वेतन में भारी बढ़ोतरी करके इसे 69,000 रुपये करना है, जो मौजूदा 18,000 रुपये से एक बड़ी छलांग है। नेशनल काउंसिल–ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के कर्मचारी पक्ष द्वारा जमा किए गए इस प्रस्ताव में मांगी गई बढ़ोतरी के बड़े पैमाने के कारण, सबका ध्यान तुरंत खींच लिया है। 

8वें वेतन आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिया है, और सरकार ने भी प्रस्तावित आंकड़ों को स्वीकार करने का कोई संकेत नहीं दिया है। यूनियनों ने जो प्रस्ताव रखा है वह असल में एक लंबी बातचीत की प्रक्रिया की शुरुआत है। इस प्रस्ताव में पहले के 2.57 के मुकाबले लगभग 3.83 का उच्च फिटमेंट फैक्टर भी शामिल है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसका उपयोग मूल वेतन को संशोधित करने के लिए किया जाता है; इसका मतलब है कि यह संख्या जितनी अधिक होगी, वेतन में बढ़ोतरी भी उतनी ही ज़्यादा होगी।

इसके अलावा, 6% वार्षिक वेतन वृद्धि, मकान किराया भत्ता जैसे भत्तों में बदलाव, और कुछ कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी की भी मांगें की गई हैं। ऐसी मांगें अक्सर बातचीत की गुंजाइश बनाने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जाती हैं, न कि अंतिम उम्मीदों के तौर पर। कुल मिलाकर, ये प्रस्ताव सरकार के वेतन और पेंशन बिल में काफी बढ़ोतरी कर देंगे। अगर पिछले वेतन आयोगों के अनुभवों को देखें, तो जो मांग की जाती है और जो अंत में मंज़ूर होता है, उनके बीच काफी बड़ा अंतर हो सकता है।

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7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के दौरान, कर्मचारी यूनियनों ने लगभग 26,000 रुपये के उच्च न्यूनतम वेतन और 3.68 तक के फिटमेंट फैक्टर की ज़ोरदार मांग की थी। ये मांगें वेतन स्तरों में बड़ी सुधार की उम्मीदों को दर्शाती थीं। हालांकि, सरकार ने अंततः 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के साथ 18,000 रुपये का न्यूनतम मूल वेतन मंज़ूर किया। हालांकि इससे वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई, लेकिन यह यूनियनों द्वारा शुरू में मांगी गई राशि से काफी कम थी।

पिछले वेतन आयोगों में भी इसी तरह का पैटर्न देखने को मिला है। कर्मचारी समूह आमतौर पर बड़ी मांगों के साथ शुरुआत करते हैं, जिन्हें अंतिम फैसला लेने से पहले बातचीत और वित्तीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कम किया जाता है। 8वें वेतन आयोग के तहत मौजूदा प्रस्ताव, जिनमें कम से कम 69,000 रुपये का वेतन और 3.83 का फिटमेंट फैक्टर शामिल है, उसी रास्ते पर चलते दिख रहे हैं, जिसकी शुरुआत एक आक्रामक मोलभाव वाली स्थिति से होती है। हालांकि 69,000 रुपये के आंकड़े ने सबका ध्यान खींचा है, लेकिन अगर पिछले रुझान जारी रहते हैं, तो ज़्यादा यथार्थवादी नतीजा इससे कम होने की संभावना है।

7वें वेतन आयोग के तहत, फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। 8वें वेतन आयोग के तहत इसमें मामूली बढ़ोतरी करके इसे लगभग 3 से 3.2 तक भी बढ़ाया जाए, तो भी वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी, लेकिन यह मौजूदा मांग से काफी कम होगी। उदाहरण के लिए इस दायरे में फिटमेंट फैक्टर होने पर न्यूनतम मूल वेतन 69,000 रुपये के बजाय लगभग 54,000 से 58,000 रुपये तक पहुंच सकता है। इससे पता चलता है कि हालांकि वेतन में बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन अंतिम आंकड़े मुख्य मांग के बजाय किसी बीच के रास्ते के ज़्यादा करीब हो सकते हैं।

प्रस्तावित बढ़ोतरी का पैमाना एक चुनौती पेश करता है। मूल वेतन में इतनी बड़ी बढ़ोतरी, साथ ही ज़्यादा भत्ते और पेंशन की ज़िम्मेदारियां, सरकारी वित्त पर काफी बड़ा असर डालेंगी। न्यूनतम वेतन में लगभग चार गुना बढ़ोतरी, अगर लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू की जाती है, तो इससे बार-बार होने वाले खर्च का बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा।

केंद्र सरकार को कई प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाना होता है, जिनमें पूंजीगत खर्च, कल्याणकारी कार्यक्रम और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य शामिल हैं। वेतन खर्च में किसी भी बड़ी बढ़ोतरी को इसी व्यापक ढांचे के भीतर समायोजित करना होगा। इस वजह से, इस बात की संभावना कम है कि यह प्रस्ताव अपने मौजूदा रूप में, बिना किसी बड़े बदलाव के स्वीकार कर लिया जाएगा।

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