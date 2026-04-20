MCX Gold Price 20 April: सस्ता हुआ सोना-चांदी, 24 Carat 10 ग्राम गोल्ड की देखें नई कीमत

Gold/Silver Price 20 April: सोना-चांदी की गहने खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि आज फिर से Gold के दाम में गिरावट देखने को मिली। आज सुबह बाजार खुलते ही MCX पर 20 अप्रैल 2026 को सुबह 09:41 बजे तक सोने का भाव 1,559 रुपये यानी 1.01% गिरकर...

Gold/Silver Price 20 April: सोना-चांदी की गहने खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। सोना और चांदी की कीमतों में आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गिरावट देखने को मिली है। सुबह के कारोबार में सोने का वायदा भाव लगभग 1.15% गिरकर 1,51,410 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास रहा, जबकि चांदी में भी करीब 1.88% की गिरावट दर्ज की गई और यह 2,52,304 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती दिखी। शुरुआती सत्र में दोनों धातुओं के दामों में उतार-चढ़ाव जरूर रहा, लेकिन कुल मिलाकर बाजार में नरमी का रुख नजर आया।



खुदरा बाजार में, वायदा कीमतों में गिरावट के बावजूद सोने की दरें ऊंची बनी रहीं। 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत लगभग 1,55,790 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जबकि प्रमुख शहरों में चांदी की दर आज लगभग 2,74,900 रुपये प्रति किलोग्राम रही। 22 कैरेट आभूषणों के लिए आज सोने की दर लगभग 1,42,790 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जबकि मुंबई में सोने की दर अन्य महानगरों के लगभग समान रही।

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट क्यों आई?

इस गिरावट का मुख्य कारण हाल ही में कीमतों में आई तेजी के बाद मुनाफावसूली है। व्यापारी अक्सर तेज उछाल के बाद लाभ को भुना लेते हैं, जिससे अगले कुछ सत्रों में अस्थायी गिरावट आ सकती है। मजबूत अमेरिकी डॉलर का भी बाजार पर असर पड़ा, क्योंकि डॉलर में मूल्यांकित वस्तुएं विदेशी खरीदारों के लिए महंगी हो गईं। बाजार प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों का भी पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, जिससे सोने जैसी गैर-लाभकारी संपत्तियों का आकर्षण कम हो सकता है।

यह गिरावट अक्षय तृतीया के ठीक बाद आई है, जो पारंपरिक रूप से भारत में सोने की खरीदारी के सबसे व्यस्त त्योहारों में से एक है। हालांकि इस साल ज्वैलर्स के यहां अच्छी भीड़ देखी गई, लेकिन ऊंची कीमतों के कारण कई उपभोक्ताओं ने भारी खरीदारी के बजाय सिक्के, छड़ें और हल्के आभूषणों को प्राथमिकता दी। विश्लेषकों का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतें निकट भविष्य में अस्थिर रह सकती हैं क्योंकि निवेशक वैश्विक आर्थिक संकेतों, बॉन्ड यील्ड, मुद्रा की चाल और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रख रहे हैं। ज्वैलर्स ने बताया कि शादी के मौसम में मांग स्थिर बनी हुई है, हालांकि बढ़ती कीमतों के कारण कुछ खरीदार खरीदारी को किस्तों में करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं।