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Gold-Silver Rate April 11, 2026 : अक्षय तृतीया से पहले सोने की कीमतों में लगी आग, 24/22 और 18 कैरेट के चेक करें नए रेट्स

Edited By Updated: 11 Apr, 2026 11:41 AM

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Gold-Silver Rate April 11, 2026: अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार का मिजाज जान लेना बेहद जरूरी है। मिडिल ईस्ट (Middle East) में बढ़ते तनाव और ग्लोबल मार्केट में डॉलर की कमजोरी के कारण आज शनिवार, 11 अप्रैल 2026 को सोने की कीमतों में...

Gold-Silver Rate April 11, 2026: अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार का मिजाज जान लेना बेहद जरूरी है। मिडिल ईस्ट (Middle East) में बढ़ते तनाव और ग्लोबल मार्केट में डॉलर की कमजोरी के कारण आज शनिवार, 11 अप्रैल 2026 को सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है।

अक्षय तृतीया (19 अप्रैल) के त्योहार को देखते हुए घरेलू मांग में भी भारी इजाफा हुआ है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं आज आपके शहर में सोने और चांदी के क्या भाव हैं।

प्रमुख शहरों में सोने का भाव (प्रति ग्राम)
IBJA और बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स के अनुसार, आज के ताजा रेट्स कुछ इस प्रकार हैं:

शहर    24 कैरेट (शुद्ध सोना)       22 कैरेट (जेवर हेतु)
दिल्ली         ₹15,299                    ₹14,025
मुंबई           ₹15,284                    ₹14,010
कोलकाता    ₹15,284                    ₹14,010
चेन्नई           ₹15,382                     ₹14,100

शुद्धता के आधार पर IBJA की ताजा दरें

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India Bullion and Jewellers Association (IBJA) के मुताबिक, प्रति ग्राम सोने के दाम नीचे दिए गए हैं:

24 कैरेट (999 शुद्धता): ₹15,033

22 कैरेट: ₹14,672

20 कैरेट: ₹13,379

18 कैरेट: ₹12,177

14 कैरेट: ₹9,696

चांदी की चमक भी हुई तेज
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी उछाल देखा जा रहा है। आज चांदी (999 शुद्धता) का भाव ₹2,39,934 प्रति किलोग्राम पहुंच गया है।

खरीदारी से पहले इन 2 बातों का रखें खास ख्याल
GST और मेकिंग चार्ज: ऊपर दी गई कीमतें सांकेतिक हैं। जब आप गहने खरीदते हैं, तो इस पर 3% GST और मेकिंग चार्जेस अलग से लगते हैं। फाइनल बिल में आपको प्रति 10 ग्राम पर करीब ₹2,500 से ₹4,000 तक अतिरिक्त देने पड़ सकते हैं।

BIS Hallmark: सोने की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हमेशा BIS हॉलमार्क का निशान जरूर चेक करें। बिना हॉलमार्क वाला सोना भविष्य में बेचने पर आपको नुकसान दे सकता है।

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