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नई सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा: CM के पास गृह समेत 29 विभाग, JDU को मिले 18 मंत्रालय

Edited By Updated: 15 Apr, 2026 07:37 PM

ministry division in the new government cm holds 29 departments including home

बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कार्यभार संभाल लिया है। सीएम सम्राट चौधरी के पास होम, एग्रीकल्चर, हेल्थ, टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स समेत 29 डिपार्टमेंट हैं। जबकि डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी को वॉटर रिसोर्स,

नेशनल डेस्क: बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कार्यभार संभाल लिया है। सीएम सम्राट चौधरी के पास होम, एग्रीकल्चर, हेल्थ, टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स समेत 29 डिपार्टमेंट हैं। जबकि डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी को वॉटर रिसोर्स, माइनॉरिटी वेलफेयर, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और रूरल डेवलपमेंट समेत 10 डिपार्टमेंट मिले हैं। डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव को एनर्जी और फाइनेंस समेत 8 डिपार्टमेंट मिले हैं।

 

आप को बता दें कि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कार्यभार संभालने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में कार्यों को लटकाने, केवल फाइल बढ़ाने और अनावश्यक पत्राचार की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए तथा काम की गति को दोगुना किया जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि राज्य में चल रहे कार्यों का संचालन ठीक ढंग से हो रहा है, लेकिन उनकी गति और तेज करने की आवश्यकता है ताकि समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।

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भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं 
उन्होंने भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर पूरी दृढ़ता से अमल करने का निर्देश देते हुए कहा कि ऊपर से नीचे तक किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं पर काम जारी है, लेकिन उनका समय पर निष्पादन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता से जुड़ी समस्याओं के समाधान में तेजी लाई जाए और किसी भी विभाग में प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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भूमि विवादों के त्वरित और सरल समाधान पर जोर
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से भूमि विवादों के त्वरित और सरल समाधान पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे विवाद 60 से 70 प्रतिशत आपसी झगड़ों के कारण होते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रक्रियाओं को सरल बनाकर इनका शीघ्र निपटारा किया जाए ताकि आम जनता को परेशानी न हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रखंड, अंचल और थाना स्तर पर आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें और उनकी समस्याओं का समय पर समाधान हो।

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बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए समर्पण के साथ कार्य करना होगा
चौधरी ने कहा कि नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में व्यापक विकास हुआ है तथा 'सात निश्चय-1' और 'सात निश्चय-2' के तहत कई योजनाओं को पूरा किया गया है एवं 2025 में लागू 'सात निश्चय-3' पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 'प्रगति यात्रा' के दौरान घोषित 430 योजनाओं पर भी काम तेजी से चल रहा है। 

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मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्राओं के दौरान जमीनी स्तर पर समस्याओं को नजदीक से समझने का अवसर मिला, जिसे ध्यान में रखते हुए बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर अनुशासन और समर्पण के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने सभी विभागों को अपने-अपने कार्यों की अद्यतन स्थिति की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया, जिसकी विस्तृत समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिहार को समृद्ध और विकसित राज्य बनाना आवश्यक है। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

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