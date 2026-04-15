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Mahalakshmi Rajyog 2026: 16 अप्रैल को 'महालक्ष्मी राजयोग' का महा-धमाका, इन 4 राशियों पर होगी धन की अपार वर्षा!

Edited By Updated: 15 Apr, 2026 08:54 AM

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Mahalakshmi Rajyog 2026: ज्योतिषीय दृष्टि से साल 2026 में 16 अप्रैल का दिन स्वर्णिम होने वाला है। मीन राशि में मंगल और चंद्रमा की युति से 'महालक्ष्मी राजयोग' का निर्माण होगा, जो 17 अप्रैल तक रहेगा। महालक्ष्मी राजयोग का बनना एक बहुत ही शुभ ज्योतिषीय...

Mahalakshmi Rajyog 2026: ज्योतिषीय दृष्टि से साल 2026 में 16 अप्रैल का दिन स्वर्णिम होने वाला है। मीन राशि में मंगल और चंद्रमा की युति से 'महालक्ष्मी राजयोग' का निर्माण होगा, जो 17 अप्रैल तक रहेगा। महालक्ष्मी राजयोग का बनना एक बहुत ही शुभ ज्योतिषीय प्रकरण माना जा रहा है, जो कुछ समय के लिए प्रभावशाली होते हुए भी बहुत सारी राशियों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकता है। मुख्यतौर पर मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को इस अंतराल में फाइनेंशियल ग्रोथ, करियर में मनचाही ऊंचाईयां और सुख-सुविधाओं के साधन बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं।

ज्योतिष विद्वानों के अनुसार ग्रहों की स्थिति और उनकी युति से जिन योगों का निर्माण होता है, वह व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार 16 अप्रैल 2026 को एक बेहद शुभ योग महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होने वाला है। यह योग मंगल और चंद्रमा की युति से बनेगा, जो मीन राशि में रचित होगा।

ज्योतिषियों के अनुसार यह शुभ संयोग 16 अप्रैल से 17 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। महालक्ष्मी राजयोग को विशेष रूप से धन, समृद्धि, सफलता और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि का कारक माना जाता है। इस दौरान कुछ राशियों के जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है।

मिथुन: करियर में नई ऊंचाइयां और कई स्रोतों से धन लाभ
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह योग बहुत गुणकारी साबित हो सकता है। करियर में प्रगती के प्रबल संकेत हैं और नई नौकरी मिलने की संभावना भी बनी हुई है। कारोबार करने वालों को नए प्रोजेक्ट और अवसर मिलेंगे। इकोनॉमिक स्टेटस में सुधार होगा और बहुत सारे अन्य साधनों से धन लाभ के योग बनेंगे। लंबे समय से मन में चल रही कामनाएं भी पूरी होने के आसार हैं।

कन्या: विदेशी नौकरी का सपना सच होगा और पुराने निवेश फल देंगे
कन्या राशि वालों के लिए महालक्ष्मी राजयोग सफालता का द्वार खोल सकता है। बिजनेस में नए और लाभप्रद अवसर प्राप्त होंगे। अतीत में किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। इसके साथ ही जो जातक विदेश में नौकरी या करियर बनाने के सपने सजाएं हैं, वे भी पूरे होने के प्रबल योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर धन की स्थिति मजबूत रहेगी और किसी भी तरह की कमी नहीं होगी।

धनु: संपत्ति और वाहन सुख के साथ प्रमोशन के प्रबल योग
इस योग का धनु राशि की लाइफ में बनना बहुत प्रभावशाली है। भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। जमीन, नया घर या वाहन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जॉब करने वालों को वर्क प्लेस पर खूब तारीफ मिलेगी और प्रमोशन मिलने की भी संभावना है। इसके अतिरिक्त लंबे समय से चले आ रहे कर्ज से मुक्ति मिलने के भी संकेत हैं, जिससे राहत की सांस लेंगे।

मीन: आय में जबरदस्त बढ़ोतरी और रुकी हुई बिजनेस डील फाइनल होगी
मीन राशि के लिए इस योग का बनना किसी दैवीय वरदान से कम नहीं है। इनकम बढ़ने के संकेत हैं और पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। कारोबार करने वालों के लिए यह वक्त विलक्षण रूप से हित में रहेगा। कोई बड़ा सौदा पक्का हो सकता है। साथ ही परिश्रम से अधिक लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं।

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