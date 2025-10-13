मैदान पर पसरा मातम: क्रिकेट मैच के दौरान आखिरी गेंद फेंकते ही हार्ट अटैक से हुई गेंदबाज की मौ/त

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 13 Oct, 2025 10:36 AM
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बिलारी ब्लॉक में चल रहे एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान खुशी का माहौल अचानक गहरे मातम में बदल गया। एक युवा गेंदबाज की अंतिम गेंद फेंकते ही पिच पर हार्ट अटैक (Heart Attack) से दर्दनाक मौत हो गई। इस आकस्मिक घटना से...
नेशनल डेस्क। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बिलारी ब्लॉक में चल रहे एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान खुशी का माहौल अचानक गहरे मातम में बदल गया। एक युवा गेंदबाज की अंतिम गेंद फेंकते ही पिच पर हार्ट अटैक (Heart Attack) से दर्दनाक मौत हो गई। इस आकस्मिक घटना से खेल के मैदान और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
क्या हुआ मैदान पर?
घटना मुरादाबाद के बिलारी ब्लॉक क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि मैच अपने आखिरी पलों में था और गेंदबाज अपनी ओवर की अंतिम गेंद डालने की तैयारी में था। जैसे ही गेंदबाज ने अपनी आखिरी गेंद फेंकी वह अचानक लड़खड़ाया और पिच पर गिर पड़ा। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि मैदान पर मौजूद खिलाड़ी और दर्शक कुछ समझ नहीं पाए। आनन-फानन में गेंदबाज को उठाया गया और उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने जाँच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
यह भी पढ़ें: Pregnancy Tourism: इस राज्य के पुरुषों से गर्भवती होना चाहतीं हैं विदेश महिलाएं, जानिए क्या है नया प्रेग्नेंसी टूरिज्म फैशन?
हार्ट अटैक बना मौत का कारण
डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। युवा खिलाड़ी की इस तरह अचानक मौत से उसके परिवार, दोस्तों और साथी खिलाड़ियों में शोक की लहर दौड़ गई है। यह घटना एक बार फिर खेल के मैदानों पर युवाओं में बढ़ रहे अचानक कार्डियक अरेस्ट के जोखिम की ओर ध्यान खींचती है और स्वास्थ्य संबंधी नियमित जांच की आवश्यकता पर जोर देती है।