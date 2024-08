Bangladesh: 24 लोगों को जिंदा जलाया, तख्तापलट के बाद हिंदू निशाने पर..घर में घुसकर कर रहे वार

नेशनल डेस्क: नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस को मंगलवार रात बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है, जिसके एक दिन बाद प्रधान मंत्री शेख हसीना ने छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह पर हिंसक कार्रवाई के बाद इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भाग गईं।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, जेल से रिहा होने के बाद बीएनपी नेता और पूर्व प्रधान मंत्री खालिदा जिया ने छात्र विद्रोह के बीच देशव्यापी हिंसा, बर्बरता और राज्य संसाधनों की लूट पर चिंता व्यक्त की।



खालिदा जिया की प्रतिक्रिया तब आई है जब रिपोर्टों में दावा किया गया है कि बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी की नेता शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और भाग जाने के बाद एक नेता के स्वामित्व वाले एक होटल में भीड़ ने एक इंडोनेशियाई नागरिक सहित कम से कम 24 लोगों को जिंदा जला दिया था। देश। रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार देर रात भीड़ ने जोशोर जिले में जिला अवामी लीग के महासचिव शाहीन चक्कलादर के स्वामित्व वाले ज़ाबिर इंटरनेशनल होटल को आग लगा दी, जिससे पीड़ित, ज्यादातर बोर्डर जिंदा जल गए। दो महीने से जारी हिंसा मंगलवार को भी जारी रही।

25 people killed in Bangladesh after protesters set the 5-star Zabeer International Hotel in Jashore on fire.#Bangladesh #BangladeshCrisis #SheikhHasina #BangladeshArmy



The attackers were out after Shahin Chakladar, an MP of the toppled ruling party, the Awami League. pic.twitter.com/qXzpr7x21T — The UnderLine (@TheUnderLineIN) August 6, 2024