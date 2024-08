राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दिया इस्तीफा, बोलीं- 9 साल के कार्यकाल का अंतिम दिन

नई दिल्लीः राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रेखा शर्मा ने पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि प्रिय मित्रों आज राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के अध्यक्ष के रूप में मेरे नौ साल के कार्यकाल का अंतिम दिन है। ये नौ साल मेरे लिए एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहे हैं। एक साधारण पृष्ठभूमि से आकर एनसीडब्ल्यू में तीन कार्यकाल पूरा करने तक मैंने एक लंबा सफर तय किया है।



रेखा शर्मा ने NCW प्रमुख के पद से दिया इस्तीफा

सोशल मीडिया पोस्ट में रेखा शर्मा ने कहा “यह यात्रा एक या दो पन्नों में बयां करने के लिए बहुत समृद्ध और गहन है। इसे न्याय देने के लिए कुछ किताबों की आवश्यकता होगी। इस दौरान, मुझे बहुत प्यार मिला, और मैंने यह भी सीखा कि आलोचना को कैसे संभालना है, जो इस कद के किसी भी काम का एक अनिवार्य हिस्सा है। सोशल मीडिया, अपनी स्वतंत्रता के साथ, कई बार निर्दयी हो सकता है, जिसमें लोग आपको या आपके काम को सही तरह से जाने बिना ही निर्णय दे देते हैं। काश उन्होंने मेरे प्रयासों और इरादों को बेहतर ढंग से समझने के लिए समय निकाला होता।”

Today marks the final day of my 1 tenure as member first and 2 tenures as Chairperson of the National Commission for Women (NCW).... pic.twitter.com/fzj0Z6cgNO — Rekha Sharma (@sharmarekha) August 6, 2024