Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • WhatsApp का नया 'चैट लॉक' फीचर: अब आपकी प्राइवेट चैट रहेगी पूरी तरह सुरक्षित, कोई नहीं पढ़ पाएगा आपकी सीक्रेट बातें

WhatsApp का नया 'चैट लॉक' फीचर: अब आपकी प्राइवेट चैट रहेगी पूरी तरह सुरक्षित, कोई नहीं पढ़ पाएगा आपकी सीक्रेट बातें

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 10 Aug, 2025 02:37 PM

now every chat will remain secret amazing feature added in whatsapp

आजकल वॉट्सऐप सिर्फ बातचीत का ज़रिया नहीं बल्कि हमारी निजी जानकारियों का एक खास हिस्सा बन चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए वॉट्सऐप ने अपनी प्राइवेसी को और मजबूत करने के लिए एक नया 'चैट लॉक' फीचर पेश किया है। यह फीचर आपको किसी भी खास चैट को पासवर्ड...

नेशनल डेस्क। आजकल वॉट्सऐप सिर्फ बातचीत का ज़रिया नहीं बल्कि हमारी निजी जानकारियों का एक खास हिस्सा बन चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए वॉट्सऐप ने अपनी प्राइवेसी को और मजबूत करने के लिए एक नया 'चैट लॉक' फीचर पेश किया है। यह फीचर आपको किसी भी खास चैट को पासवर्ड या फिंगरप्रिंट लॉक से सुरक्षित करने की सुविधा देता है ताकि कोई और आपकी प्राइवेट बातें न पढ़ सके।

क्या है चैट लॉक फीचर और कैसे करता है काम?

अब तक आप पूरे वॉट्सऐप को लॉक करते थे लेकिन इस नए फीचर से आप किसी एक चैट को भी लॉक कर सकते हैं।

चैट को कैसे करें लॉक: जिस चैट को आप लॉक करना चाहते हैं उसे खोलें।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari

लॉक का तरीका: ऊपर दाईं ओर दिए गए तीन डॉट्स पर टैप करें और 'Chat Lock' का ऑप्शन चुनें।

पासवर्ड या फिंगरप्रिंट: यहां आप उस चैट को लॉक करने के लिए एक पासकोड या फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें: संतान नसीब न हुई तो पहुंची तांत्रिक के पास, 9 बार सहनी पड़ी हवस की आग, चलती बस में भी नहीं मिला सुकून तो...

लॉक होने के बाद वह चैट आपकी मेन चैट लिस्ट से हटकर 'Locked Chats' नाम के एक अलग सेक्शन में चली जाती है। इस सेक्शन को खोलने के लिए भी वही पासवर्ड या फिंगरप्रिंट ज़रूरी होता है।

PunjabKesari

इस फीचर की सबसे बड़ी खासियत क्या है?

पूरी तरह से सीक्रेट: इस फीचर की सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह से गुप्त है। जब कोई आपका फोन खोलता है तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई चैट लॉक कर रखी है।

नोटिफिकेशन भी सुरक्षित: लॉक की गई चैट के मैसेज की नोटिफिकेशन भी होम स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती है जिससे आपकी बातचीत पूरी तरह से प्राइवेट रहती है।

यह भी पढ़ें: VIP ज़ोन में भयानक हादसा, थार ने कुचला शख्स, Video हुआ वायरल

PunjabKesari

क्यों है यह फीचर ज़रूरी?

आज के दौर में हमारा फोन अक्सर किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या बच्चों के हाथ में चला जाता है। ऐसे में अगर आपकी कोई संवेदनशील चैट सामने आ जाए तो यह आपकी प्राइवेसी के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। यह नया फीचर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की बातों को सुरक्षित रखने में बहुत मददगार साबित होगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!