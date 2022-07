ओडिशा: कांग्रेस MLA ने मुर्मू के पक्ष में किया मतदान, बोले- अंतरात्मा की आवाज सुनने के बाद दिया वोट

नेशनल डेस्क: ओडिशा में कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकीम ने सोमवार को यह घोषणा कर राजनीतिक क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी कि उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है। मोहम्मद मोकीम ने कहा कि उन्होंने मुर्मू के पक्ष में इसलिए मतदान किया है क्योंकि वह ‘‘ओडिशा की बेटी” हैं।

I am a Congress MLA but I have voted for NDA's Presidential candidate Droupadi Murmu. It's my personal decision as I've listened to my heart which guided me to do something for the soil and that's why voted for her: Odisha Congress MLA Mohammed Moquim#PresidentialElection pic.twitter.com/ckbaKRGdM7