नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने नगीन झील पहुंचकर हाल में आग की शिकार हुईं हाउसबोट्स के मालिकों मुलाकात की।

श्रीनगर : नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने नगीन झील पहुंचकर हाल में आग की शिकार हुईं हाउसबोट्स के मालिकों मुलाकात की।



शहर की नगीन झील में रविवार व सोमवार की दरमियानी रात आग लगने से सात हाउसबोट जलकर खाक हो गईं थी, जिससे इनके मालिकों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।

उमर ने ट्वीट किया, 'नगीन झील का दौरा कर हाल में आग की शिकार हुईं हाउसबोट्स के मालिकों से मुलाकात की।

Visited Nageen lake to meet the owners of the houseboats that were gutted in a recent fire. The owners ensured that all the tourists were evacuated safely even though that meant they weren’t able to shift some of the boats away from the path of the fire. pic.twitter.com/PTt8Wz13ii