Food Safety Alert: नाले के पानी में धोए जा रहे प्याज, सामने आया चौंकाने वाला वीडियो

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों में गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ा दी है।

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों में गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ा दी है। वीडियो में एक सब्जी विक्रेता को कथित तौर पर गंदे नाले के पानी में प्याज धोते हुए देखा जा सकता है।



वीडियो में क्या दिखा?

वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि विक्रेता बिक्री के लिए रखी जाने वाली प्याज को एक गंदे नाले के पानी में डुबोकर धो रहा है। यह दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि इस तरह की हरकत सीधे तौर पर खाद्य स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन करती है।



सोशल मीडिया पर भड़का गुस्सा

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। कई यूजर्स ने इसे बेहद लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार बताया। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी स्थिति में आम लोग कैसे सुरक्षित और साफ खाना खा पाएंगे।



स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर बढ़ी चिंता

इस घटना के बाद खाद्य स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गंदे पानी में धोई गई सब्जियां खाने से कई तरह की बीमारियां फैल सकती हैं, जैसे पेट संक्रमण, फूड पॉयजनिंग और अन्य गंभीर समस्याएं।



प्रशासन से कार्रवाई की मांग

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। कई लोगों का कहना है कि सड़क किनारे और बाजारों में सब्जी बेचने वालों की नियमित जांच होनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।



खाद्य सुरक्षा पर फिर छिड़ी बहस

इस घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक बाजारों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। लोग अब यह सवाल उठा रहे हैं कि खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता और सफाई सुनिश्चित करने के लिए और कड़े नियमों की जरूरत है।कुल मिलाकर, इस वायरल वीडियो ने न केवल लोगों को चौंकाया है, बल्कि उन्हें अपने खानपान और स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा सतर्क रहने के लिए भी मजबूर कर दिया है।