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Daily Horoscope:  इन राशियों की बदलेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा मौका

Edited By Updated: 21 Mar, 2026 07:42 AM

rashifal in hindi

मेष : व्यापारिक तथा कामकाजी दशा अच्छी, कोशिशों-इरादों में कामयाबी मिलेगी,

मेष : व्यापारिक तथा कामकाजी दशा अच्छी, कोशिशों-इरादों में कामयाबी मिलेगी, धार्मिक कामों में रुचि, मान-सम्मान की प्राप्ति।

वृष: समय उलझनों, झमेलों तथा पेचीदगियों वाला, इसलिए किसी भी नए काम, प्रोग्राम को हाथ में लेने से बचना चाहिए।

मिथुन: मिट्टी, रेता, बजरी, टिम्बर, कंस्ट्रक्शन मैटीरियल का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

कर्क: सरकारी तथा गैर सरकारी कामों में पक्ष सुदृढ़, शत्रु आपके समक्ष ठहर न सकेंगे, मान-सम्मान की प्राप्ति।

सिंह : इरादों में मजबूती, अर्थ दशा संतोषजनक, धार्मिक कामों में ध्यान, आम हालात भी अनुकूल चलेंगे।

कन्या : सितारा सेहत के लिए ठीक नहीं, इसलिए खान-पान संभल- संभाल कर करना ठीक रहेगा, सफर भी टाल दें।

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तुला: कारोबारी मोर्चा पर कामयाबी मिलेगी, वैसे भी हर तरह से बेहतरी होगी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल-सद्भाव रहेगा।

वृश्चिक: दुश्मनों की उछल-कूद की अनदेखी करना किसी समय महंगा पड़ सकता है, आम हालात भी अनुकूल चलेंगे।

धनु : संतान साथ देगी, सपोर्ट करेगी तथा आपके किसी उलझे, रुके काम को संवारने में हैल्पफुल हो सकती है।

मकर: यत्न करने पर किसी अदालती काम में कोई बाधा-मुश्किल हटेगी, अर्थ दशा ठीकठाक, तेज प्रभाव बना रहेगा।

कुंभ: मित्र तथा कामकाजी साथ देंगे, सहयोग करेंगे, भागदौड़ करने पर आप हर मुश्किल पर कंट्रोल कर लेंगे।

मीन : सितारा धन लाभ के लिए अच्छा, कारोबारी टूरिंग लाभ देगी, कामकाजी कामों में कामयाबी मिलेगी।

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