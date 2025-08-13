Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • पाक PM शहबाज शरीफ की खोखली धमकी, बोले- पाकिस्तान अपने हिस्से का एक भी बूंद पानी भारत को लेने नहीं देगा

पाक PM शहबाज शरीफ की खोखली धमकी, बोले- पाकिस्तान अपने हिस्से का एक भी बूंद पानी भारत को लेने नहीं देगा

Edited By Mehak,Updated: 13 Aug, 2025 11:03 AM

pakistan pm shahbaz sharif hollow threat to india

भारत ने सिंधु जल समझौता अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान में पानी की कमी को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहां के नेता और सेना खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। पहले पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर...

नेशनल डेस्क : भारत ने सिंधु जल समझौता अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान में पानी की कमी को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहां के नेता और सेना खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं।

पाकिस्तान की कड़ी प्रतिक्रिया

पहले पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने बयान दिए, अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी सख्त लहजे में चेतावनी दी है। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम में कहा, 'पाकिस्तान अपने हिस्से का एक भी बूंद पानी भारत को लेने नहीं देगा और भारत नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश ने करें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'मैं दुश्मन को साफ संदेश देना चाहता हूं कि वह पानी रोकने की धमकी देता है तो याद रखना पाकिस्तान का एक भी बूंद पानी छीना नहीं जा सकेगा। अगर ऐसा करने की कोशिश भी की तो कड़ा सबक सिखाया जाएगा और और कान पकड़ने के लिए मजबूर हो जाओगे।'

भारत का नया हाइड्रो प्रोजेक्ट

भारत ने जम्मू-कश्मीर के सिंधु गांव के पास चिनाब नदी पर राष्ट्रीय जलविद्युत परियोजना शुरू करने का फैसला किया है। टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान को डर है कि इस परियोजना से भारत उसका पानी रोक देगा। इसी डर से पाकिस्तान परमाणु हमले जैसी धमकियां दे रहा है।

भारत ने क्यों रोकी संधि?

22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में यह समझौता रोकने का फैसला लिया।

और ये भी पढ़े

  • मकसद था, पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने पर कड़ा संदेश देना।
  • भारत पहले भी समझौते में बदलाव की मांग कर चुका था, लेकिन पाकिस्तान तैयार नहीं था।

पाकिस्तान पर असर

  • 70–80% सिंचाई सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी से होती है।
  • लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों की पानी की जरूरत इन्हीं नदियों से पूरी होती है।
  • कपड़ा उद्योग (जो पाकिस्तान के 60% निर्यात का हिस्सा है) पानी पर निर्भर है।
  • 33% हाइड्रोपावर बिजली उत्पादन इसी पानी से होता है।

अगर भारत बुआई-कटाई के समय पानी रोक दे, तो पाकिस्तान में खेती, पीने का पानी, उद्योग और बिजली—सब पर संकट आ जाएगा।

पाकिस्तान के नेताओं के बयान

बिलावल भुट्टो: 'उन्होंने कहा कि भारत ने एकतरफा फैसला लिया है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता और संस्कृति पर हमला है। अगर युद्ध हुआ तो हम पीछे नहीं हटेंगे।'

जनरल असीम मुनीर: अमेरिका दौरे पर उन्होंने कहा, 'अगर भारत डैम बनाएगा, तो बनने देंगे, लेकिन बाद में मिसाइल से गिरा देंगे। पाकिस्तान परमाणु संपन्न है और मिसाइलों की कमी नहीं है।'

सिंधु जल संधि – 1960 का समझौता

  • भारत को रावी, ब्यास, सतलुज का नियंत्रण मिला।
  • पाकिस्तान को सिंधु, झेलम, चिनाब का नियंत्रण मिला।

अब भारत ने झेलम नदी पर भी जलविद्युत परियोजना शुरू करने की तैयारी कर ली है, जिससे पाकिस्तान और चिंतित है।

तनावपूर्ण हालात

खबर है कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की पानी और गैस सप्लाई रोकने की कोशिश की।
भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतें नहीं रोका, तो सख्त कदम उठाए जाएंगे।

पाकिस्तान का दोहरा रवैया

एक तरफ वह युद्ध की धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे भारत से संधि बहाल करने की अपील भी कर रहा है। भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए हर परिस्थिति के लिए तैयार है।



 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!