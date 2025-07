गीता पढ़कर मुस्लिम से हिंदू बना..! पाकिस्तानी आरिफ ने बाबा बागेश्वर से पूछा दिलचस्प सवाल, मजेदार जवाब का VIDEO आग की तरह वायरल

London: बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जिन्हें लोग बाबा बागेश्व के नाम से जानते हैं, एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो कथित तौर पर बाबा बागेश्वर के ब्रिटेन दौरे का है, जहां पाकिस्तान में जन्मे मोहम्मद आरिफ अजाकिया ने उनसे सार्वजनिक मंच पर एक अहम सवाल पूछ लिया। वीडियो में मोहम्मद आरिफ अजाकिया कहते हैं कि उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ, जबकि उनके माता-पिता भारत में पैदा हुए थे और 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने बताया कि वह मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, लेकिन भागवत गीता पढ़ने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया।

आरिफ अजाकिया ने बाबा बागेश्वर से पूछा “आप सब खुशनसीब हैं कि सनातन में पैदा हुए, लेकिन मैं मुस्लिम परिवार में जन्मा हूं। गीता पढ़कर हिंदू बना हूं, पर लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे अपना नाम बदल लेना चाहिए। क्या हिंदू होने के लिए नाम बदलना जरूरी है? नाम बदलने में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों के दस्तावेज़, जन्म प्रमाण पत्र, सब जगह नाम बदलवाना होता है। क्या नाम बदले बिना मैं हिंदू नहीं रह सकता?” इतना ही नहीं, आरिफ ने यह भी पूछा कि, “आपने कहा कि भारतीय बनकर रहो। तो क्या पाकिस्तान में जन्मा शख्स भारतीय नहीं हो सकता, अगर वह दिल से हिंदुस्तानी हो?”



A Pakistani Mohd. Arif tells that He's a practicing Hindu, & reads Bhagwat Gita. Asked if being an Indian is necessary?

~ Baba Bageshwar: "No problem. Pakistan is also ours. Just that it got separated in 1947."



Bageshwar Sarkar was at the House of Commons in Britain. pic.twitter.com/YUv2saTUI4