पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष असीम मुनीर की परमाणु धमकी पर भारत का सख्त रुख, कहा– परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे

इंटरनेशलन डेस्क: हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के टैम्पा शहर में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए एक बेहद विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है और यदि किसी भी स्थिति में उनका देश डूबने लगे तो वे आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। यह बयान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

भारत की कड़ी प्रतिक्रिया और विदेश मंत्रालय का बयान

भारत ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि यह टिप्पणी पाकिस्तान की परमाणु ताकत का प्रदर्शन करने की एक कोशिश है। मंत्रालय ने इस बात पर गहरा संदेह जताया कि क्या पाकिस्तान में परमाणु कमान और नियंत्रण पूरी तरह से सुरक्षित और जिम्मेदार हाथों में है, खासकर उस देश में जहाँ सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिलकर काम करती है। विदेश मंत्रालय ने यह भी खेद जताया कि ये धमकी भरे बयान किसी मित्र देश की जमीन से दिए गए। भारत ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी तरह के परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा।





पाकिस्तानी सेना प्रमुख की टिप्पणी का मतलब क्या है?

असीम मुनीर की यह टिप्पणी पाकिस्तान की उस मानसिकता को दर्शाती है जिसमें परमाणु हथियारों को शक्ति और दबाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह न केवल भारत के प्रति धमकी है बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी खतरा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि उनका देश खतरे में पड़ा तो वे बड़े पैमाने पर विनाश करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे।



मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान में सेना का देश पर नियंत्रण बहुत गहरा है और लोकतंत्र कमजोर है। यह बयान इस बात का संकेत है कि सेना की ताकत इतनी है कि वे देश की सियासी व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकते हैं। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान सेना को दिया गया समर्थन भी इस आक्रामक रवैये को बढ़ावा देता है। कुछ सूत्रों का अनुमान है कि अमेरिका के स्वागत के बाद पाकिस्तान में एक तख्तापलट भी हो सकता है जिसमें फील्ड मार्शल राष्ट्रपति बन सकते हैं।