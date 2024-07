Paris Olympics 2024 : गौतम अडानी ने भारतीय दल को दी शुभकामनाएं, कहा- मुझे भरोसा है इस बार ज्यादा मैडल आएंगे

नेशनल डेस्क : पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत 26 जुलाई से होने जा रही है। इस बार भारत दल अपने पदकों की संख्या को दोहरे में अंक पहुंचाना चाहेगा। भारत ने पिछले टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक हासिल किये थे, जिसमें एक स्वर्ण पदक मात्र भाला फेंक में हरियाणा के नीरज चोपड़ा के नाम रहा था। वहीं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल को अपनी शुभकामनाएं दी है।



उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए भारतीय दल का उत्साहवर्धन किया है और अपनी शुभकामनाएं दी है। गौतम अडानी ने अपनी पोस्ट में लिखा,”जैसे-जैसे हम 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए तैयार हो रहे हैं, मैं उन असाधारण एथलीटों को शुभकामनाएं देता हूं जो दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनका अथक रियाज़ और अटूट समर्पण वास्तव में भारत की नई अदम्य भावना का प्रतीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल हम अब तक का अपना सबसे ज्यादा पदक हासिल करेंगे।पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय एथलीटों को शुभकामनाएं।हम सब मिलकर अपने चैंपियनों का हौसला बढ़ाएंगे”

As we get ready for the 2024 Paris Olympics, I wish the very best to the exceptional athletes who will represent our nation on the world’s grandest sporting stage. Their relentless riyaaz and unwavering dedication truly embody the new indomitable spirit of India. I am confident… pic.twitter.com/Oi7GsSj8Zb — Gautam Adani (@gautam_adani) July 8, 2024