  • लोगों की लगी लॉटरी... सिर्फ 4 दिन में ₹34,000 करोड़ की बंपर कमाई, इन दो बैंकों ने कर दिया निवेशकों को मालामाल

Edited By Mehak,Updated: 17 Aug, 2025 06:26 PM

पिछला हफ्ता शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए मिश्रित रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के निफ्टी दोनों में बढ़त दर्ज हुई। हालांकि इस दौरान जहां कुछ कंपनियों ने अपने निवेशकों को तगड़ा फायदा कराया, वहीं...

नेशनल डेस्क : पिछला हफ्ता शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए मिश्रित रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के निफ्टी दोनों में बढ़त दर्ज हुई। हालांकि इस दौरान जहां कुछ कंपनियों ने अपने निवेशकों को तगड़ा फायदा कराया, वहीं कुछ कंपनियों के शेयर गिरने से निवेशकों को बड़ा नुकसान भी हुआ।

सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी

चार दिन के कारोबारी हफ्ते में सेंसेक्स करीब 739 अंक ऊपर गया, जबकि निफ्टी में लगभग 268 अंकों की बढ़त दर्ज हुई। इस तेजी का फायदा टॉप-10 कंपनियों में से पांच को मिला।

इन कंपनियों ने कराया सबसे ज्यादा फायदा

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI): निवेशकों को सबसे ज्यादा फायदा देने वाली कंपनी रही। सिर्फ 4 दिन में SBI का मार्केट कैप 20,445 करोड़ रुपये बढ़ा और यह 7.63 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

HDFC Bank: दूसरी सबसे ज्यादा कमाई कराने वाली कंपनी रही। इसका मार्केट कैप 14,083 करोड़ रुपये बढ़कर 15.28 लाख करोड़ रुपये हो गया।

Infosys: IT कंपनी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और इसका मार्केट कैप 9,887 करोड़ रुपये बढ़कर 6.01 लाख करोड़ रुपये हो गया।

Bharti Airtel: टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी के शेयरों ने निवेशकों को 8,410 करोड़ रुपये का फायदा दिलाया और कंपनी का मार्केट कैप 10.68 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

Reliance Industries (RIL): मुकेश अंबानी की कंपनी ने भी निवेशकों की कमाई बढ़ाई। रिलायंस का मार्केट कैप 7,848 करोड़ रुपये बढ़कर 18.59 लाख करोड़ रुपये हो गया।

इन कंपनियों में लगा झटका

वहीं दूसरी तरफ टॉप-10 कंपनियों में पांच ऐसी रहीं जिनमें निवेश करने वालों को नुकसान हुआ।

LIC: सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाली कंपनी रही। निवेशकों के करीब 15,306 करोड़ रुपये डूब गए और इसका मार्केट कैप 5.61 लाख करोड़ रुपये रह गया।

Bajaj Finance: कंपनी का मार्केट कैप 9,601 करोड़ रुपये घटकर 5.35 लाख करोड़ रुपये पर आ गया।

ICICI Bank: निवेशकों को 6,513 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और मार्केट कैप घटकर 10.18 लाख करोड़ रुपये रह गया।

TCS: आईटी दिग्गज कंपनी को 4,558 करोड़ रुपये का झटका लगा और मार्केट कैप 10.93 लाख करोड़ रुपये पर आ गया।

HUL (Hindustan Unilever): इस FMCG कंपनी के निवेशकों को 3,630 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और मार्केट कैप 5.83 लाख करोड़ रुपये तक गिर गया।

मार्केट कैप के हिसाब से टॉप-10 कंपनियां

मार्केट वैल्यू के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार पहले स्थान पर रही। इसके बाद क्रम इस तरह रहा: रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC Bank, TCS, Bharti Airtel, ICICI Bank, SBI, Infosys, HUL, LIC, Bajaj Finance

 

