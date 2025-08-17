खुशखबरी! सोना हुआ सस्ता... हफ्तेभर में घटा ₹1900 दाम, जानिए 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का नया प्राईस

Edited By Mehak,Updated: 17 Aug, 2025 12:59 PM

सोने की कीमतें अब भी 1 लाख रुपये के पार बनी हुई हैं, लेकिन बीते हफ्ते इसमें अच्छी-खासी गिरावट देखने को मिली है। अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह आपके लिए राहत की खबर हो सकती है। पिछले सप्ताह 10 ग्राम 24 कैरेट सोना मल्टी कमोडिटी...

नेशनल डेस्क : सोने की कीमतें अब भी 1 लाख रुपये के पार बनी हुई हैं, लेकिन बीते हफ्ते इसमें अच्छी-खासी गिरावट देखने को मिली है। अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह आपके लिए राहत की खबर हो सकती है। पिछले सप्ताह 10 ग्राम 24 कैरेट सोना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 1900 रुपये से ज्यादा सस्ता हुआ। न सिर्फ वायदा कारोबार में बल्कि घरेलू बाजार में भी सोने की कीमतों में कमी दर्ज की गई है।

MCX पर सोने का रेट

MCX पर 3 अक्टूबर की एक्सपायरी वाले गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट में बीते हफ्ते तेज गिरावट रही।

शुक्रवार को हल्की बढ़त जरूर दिखी, लेकिन हफ्तेभर में कुल मिलाकर सोने के भाव गिरे।

8 अगस्त 2025 को 10 ग्राम सोना 1,01,798 रुपये था, जो 15 अगस्त को घटकर 99,850 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया।

इस तरह सिर्फ चार कारोबारी दिनों में सोने की कीमत में करीब 1,948 रुपये की गिरावट आई।

घरेलू बाजार में सोने की कीमतें

इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार:

8 अगस्त सुबह: 1,01,406 रुपये प्रति 10 ग्राम

8 अगस्त शाम: 1,00,942 रुपये प्रति 10 ग्राम

15 अगस्त: 1,00,023 रुपये प्रति 10 ग्राम

यानि एक हफ्ते में घरेलू बाजार में सोने की कीमत लगभग 919 रुपये प्रति 10 ग्राम घटी। हालांकि, डिमांड मजबूत होने के कारण सोना अब भी 1 लाख रुपये के पार बना हुआ है।

विभिन्न कैरेट गोल्ड के भाव (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट सोना: ₹1,00,023

22 कैरेट सोना: ₹97,620

20 कैरेट सोना: ₹89,020

18 कैरेट सोना: ₹81,020

14 कैरेट सोना: ₹64,510

ध्यान रखने योग्य बातें

IBJA की वेबसाइट पर जारी रेट देशभर में एक समान माने जाते हैं।

लेकिन अलग-अलग शहरों और राज्यों में 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज जुड़ने से सोने की कीमतें थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं।

मेकिंग चार्ज हर ज्वेलर्स पर अलग-अलग होते हैं।

कुल मिलाकर, सोने की कीमतों में आई यह गिरावट खरीदारों के लिए फायदेमंद हो सकती है। हालांकि, बाजार की मांग और अंतरराष्ट्रीय हालात को देखते हुए आगे कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।