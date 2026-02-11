Main Menu

बार-बार गैस और भारीपन? ये लक्षण दिखे तो पहचान लें कि आपका शरीर खाना ठीक से नहीं पचा पा रहा है,

नेशनल डेस्क: अच्छी सेहत के लिए सिर्फ पौष्टिक खाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसका सही तरीके से पचना भी अनिवार्य है। कई बार हमारा शरीर खराब पाचन के स्पष्ट संकेत देता है, जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझकर छोड़ देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन संकेतों को नजरअंदाज करना भविष्य में स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है।

खराब पाचन के मुख्य लक्षण और पहचान
दिल्ली एम्स के पूर्व गैस्ट्रोलॉजिस्ट के अनुसार, यदि आपको भोजन के तुरंत बाद पेट में भारीपन महसूस होता है या सीने में जलन होती है, तो यह अपच का संकेत है। बार-बार आने वाली डकारें, विशेष रूप से खट्टी डकारें, यह दर्शाती हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं कर रहा है। अगर ये समस्याएं कभी-कभार होती हैं तो चिंता की बात नहीं, लेकिन यदि यह रोज का सिलसिला बन गया है, तो समझ लीजिए कि आपका पाचन तंत्र संकट में है।

क्यों बिगड़ती है हाजमे की मशीन?
डॉक्टरों के मुताबिक, लिवर में गड़बड़ी अपच का सबसे बड़ा कारण होती है। इसके अलावा, रात को देर से भोजन करना, बहुत ज्यादा तेल-मसाले वाला भारी खाना, और दिन भर में अत्यधिक चाय या कॉफी का सेवन लिवर और आंतों पर दबाव डालता है। कुछ स्थितियों में पित्त की अधिकता, पैंक्रियाज में एंजाइम की कमी या आंतों में होने वाले इन्फेक्शन की वजह से भी खाना सड़ने लगता है और गैस या एसिडिटी पैदा करता है।

जीवनशैली और बढ़ता खतरा
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और junk food के बढ़ते चलन के कारण अब युवाओं में भी पेट की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। लंबे समय तक रहने वाली अपच अंततः पुरानी कब्ज का रूप ले लेती है, जो बवासीर और आंतों की अन्य बीमारियों का कारण बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि पाचन संबंधी किसी भी निरंतर परेशानी को हल्के में न लिया जाए और समय रहते आदतों में सुधार किया जाए।

बेहतर पाचन के लिए जरूरी उपाय
स्वस्थ रहने के लिए अपनी दिनचर्या में कुछ छोटे बदलाव करना बहुत लाभकारी होता है। सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए ताकि शरीर को उसे पचाने का पर्याप्त समय मिले। अपनी थाली में ताजे फल और हरी सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं और दिन भर में खूब पानी पिएं। साथ ही, physical activity बनाए रखने के लिए हर दिन कम से कम आधा घंटा पैदल चलना पाचन शक्ति को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है।

