Iron deficiency symptoms: महिलाओं को शरीर में दिखें ये लक्षण तो हो जाएं अलर्ट, इस बड़ी समस्या का हो सकता है संकेत

हीमोग्लोबिन की कमी और लगातार रहने वाली थकान आज के समय में महिलाओं की एक बड़ी समस्या बन चुकी है। शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाने वाला 'आयरन' जब कम होने लगता है, तो इसका असर केवल ऊर्जा पर ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और सुंदरता पर भी पड़ता है।
महिलाओं में आयरन की कमी: कारण, लक्षण और उपचार
आयरन हमारे शरीर के लिए एक 'ट्रांसपोर्टर' की तरह काम करता है। यह हीमोग्लोबिन बनाता है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचाता है। महिलाओं में इसकी कमी होने की संभावना पुरुषों के मुकाबले अधिक होती है।
कमी के मुख्य वैज्ञानिक कारण
- मासिक धर्म (Periods): हर महीने होने वाले पीरियड्स के दौरान शरीर से खून निकलता है, जिससे आयरन का स्तर गिर सकता है। अगर ब्लीडिंग हैवी हो, तो यह जोखिम और बढ़ जाता है।
- गर्भावस्था और स्तनपान: प्रेगनेंसी के दौरान शरीर को बच्चे के विकास के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे खून की जरूरत बढ़ जाती है।
- खराब पाचन तंत्र: कई बार हम आयरन तो खाते हैं, लेकिन पेट की समस्याओं (जैसे सीलिएक डिजीज) के कारण शरीर उसे सोख (Absorb) नहीं पाता।
- असंतुलित आहार: खाने में हरी सब्जियों, दालों और पोषक तत्वों की कमी आयरन डेफिशियेंसी का सबसे बड़ा कारण है।
इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज
- थकान: पर्याप्त नींद के बाद भी कमजोरी महसूस होना।
- दिखावट में बदलाव: त्वचा का पीला पड़ना, नाखूनों का टूटना और बालों का अत्यधिक झड़ना।
- सांस फूलना: सीढ़ियां चढ़ने या थोड़ा चलने पर भी सांस का उखड़ना।
- अन्य संकेत: हाथ-पैर ठंडे रहना, चक्कर आना और सिरदर्द।
कैसे बढ़ाएं शरीर में आयरन?
केवल आयरन खाना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से खाना जरूरी है:
- आयरन युक्त भोजन: अपनी डाइट में पालक, मेथी, चकुंदर, अनार, खजूर, गुड़ और भुने चने शामिल करें। मांसाहारी लोग रेड मीट और अंडे का सेवन कर सकते हैं।
- विटामिन C का जादू: शरीर प्लांट-बेस्ड आयरन (Non-heme iron) को आसानी से नहीं सोखता। इसके लिए आयरन के साथ नींबू, संतरा या आंवला जरूर लें। विटामिन C आयरन के अवशोषण को बढ़ा देता है।
- इनसे बचें: खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी न पिएं, क्योंकि इनमें मौजूद टैनिन आयरन को सोखने में बाधा डालते हैं।
- डॉक्टरी सलाह: अगर लक्षण गंभीर हैं, तो बिना देरी किए ब्लड टेस्ट कराएं और डॉक्टर की सलाह पर ही आयरन सप्लीमेंट्स लें।