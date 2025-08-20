दर्दनाक हादसा: पिकअप और कैंटर की भीषण टक्कर, 4 मजदूरों की मौके पर मौत, कई घायल

हरियाणा के बहादुरगढ़ में कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 33 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा प्रवासी मजदूरों से भरी एक पिकअप गाड़ी और एक कैंटर के बीच टक्कर से...

नेशनल डेस्क: हरियाणा के बहादुरगढ़ में कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 33 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा प्रवासी मजदूरों से भरी एक पिकअप गाड़ी और एक कैंटर के बीच टक्कर से हुआ।



कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा तब हुआ जब मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी को पीछे से आ रहे एक कैंटर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि पिकअप का पीछे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पिकअप में सवार 37 मजदूरों में से ज़्यादातर लोग इस हादसे में घायल हो गए। मरने वालों में एक महिला और तीन पुरुष शामिल हैं। घायल मजदूरों ने बताया कि वे सभी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से हरियाणा के महेंद्रगढ़ में फसल कटाई के काम के लिए जा रहे थे। इनमें कुछ लोग सीतापुर के भी रहने वाले थे।



घायलों का चल रहा है इलाज

हादसे के बाद सभी घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इनमें से 8 घायलों का इलाज बहादुरगढ़ के ट्रामा सेंटर में चल रहा है, जबकि बाकी गंभीर रूप से घायल मजदूरों को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। घायलों में कई महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं।