Thomas Cup चैंपियन टीम इंडिया से पीएम मोदी ने फोन पर की बात, बोले- आप सबने कमाल कर दिया...देखें Video

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम की पहली खिताबी जीत की सराहना करते हुए रविवार को कहा कि उन्होंने इतिहास रच दिया है और साथ ही खिलाड़ियों को बैंकाक से लौटने पर अपने निवास पर आने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री कभी भी खिलाड़ियों की उपलब्धियों की प्रशंसा करना नहीं भूलते और रविवार को भी उन्होंने खिलाड़ियों को फोन देकर बधाई दी। उन्होंने साथ ही खिलाड़ियों के माता-पिता को भी धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी जीत कई उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। मोदी ने भारतीय बैडमिंटन टीम के सदस्यों के साथ बात करते हुए कहा कि आप सभी ने कर दिखाया। यह भारत की खेलों में शानदार जीत में से एक है।

A special interaction with our badminton 🏸 champions, who have won the Thomas Cup and made 135 crore Indians proud. pic.twitter.com/KdRYVscDAK — Narendra Modi (@narendramodi) May 15, 2022