चीन और जापान दौरे पर जा रहे PM मोदी, कई अहम बैठकों में हिस्सा ले रिश्तों को देंगे नई मजबूती, जानें पूरा शेड्यूल

Edited By Shubham Anand,Updated: 23 Aug, 2025 06:03 PM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक जापान और चीन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार, 22 अगस्त को इस बहुप्रतीक्षित दौरे का शेड्यूल जारी किया। यह यात्रा सामरिक, कूटनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही...

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक जापान और चीन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार, 22 अगस्त को इस बहुप्रतीक्षित दौरे का शेड्यूल जारी किया। यह यात्रा सामरिक, कूटनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री दो बड़े वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

जापान दौरे में होगा शिखर सम्मेलन
यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान की राजधानी टोक्यो का दौरा करेंगे। यह यात्रा जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान दोनों नेता 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह पीएम मोदी की जापान की आठवीं यात्रा होगी, जबकि शिगेरु इशिबा के साथ उनकी पहली द्विपक्षीय बैठक होगी।

शिखर वार्ता के दौरान भारत और जापान रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान जैसे अहम क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे। साथ ही, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी गहन चर्चा की जाएगी, जिससे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को नई गति मिलेगी।

चीन में SCO शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा
प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे, जहां वह राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह दौरा खास इसलिए भी है क्योंकि यह 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद पीएम मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। इस यात्रा को भारत-चीन संबंधों में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है।

सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अनौपचारिक मुलाकात की संभावना है। इसके अलावा अन्य सदस्य देशों के प्रमुखों के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें हो सकती हैं। भारत 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है और 2022-23 में इसकी अध्यक्षता भी कर चुका है। SCO का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

