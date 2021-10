देश में कोयले की कमी के चलते गहराते बिजली सकंट को देखते हुए ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दिल्ली में डिस्कॉम के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोयले की कमी और इससे निपटने के तरीकों पर चर्चा की गई।

बैठक खत्म होने के बाद मंत्री आरके सिंह ने कहा कि हमारे पास औसत कोयला भंडार (पावर स्टेशनों पर) है जो 4 दिनों से अधिक समय तक चल सकता है। स्टॉक हर दिन हमारे पास आता है।



कल जितनी खपत हुई, उतना कोयले का स्टॉक आया। सच है कि हमारे परा पहले की तरह कोयले का 17 दिन का स्टॉक नहीं है लेकिन 4 दिन का स्टॉक है। कोयले की ये स्थिति इसलिए है क्योंकि हमारी मांग बढ़ी है और हमने आयात कम किया है। हमें कोयले की अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी है हम इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। मैं (केंद्रीय कोयला और खान मंत्री) प्रल्हाद जोशी के संपर्क में हूं।

We have an average coal reserve (at power stations) that can last for more than 4 days. The stock is replenished every day. I am in touch with (Union Minister for Coal & Mines) Pralhad Joshi: Union Power Minister RK Singh after chairing a meeting with discoms in Delhi pic.twitter.com/zKX5ndo7OQ