शुभांशु शुक्ला की वापसी पर राष्ट्रपति मुर्मू ने दी बधाई, कहा- आपका हार्दिक स्वागत है

नेशनल डेस्क: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरिक्ष से सफल वापसी करने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि 'एक्सिओम-4 मिशन' में उनकी सक्रिय भागीदारी ने भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण को एक नया मील का पत्थर प्रदान किया है।



A hearty welcome to Group Captain Shubhanshu Shukla as he comes back on Earth after his space journey. His role in piloting of Axiom Mission 4 to the International Space Station has created a new milestone for India’s space exploration as well as for international collaboration… — President of India (@rashtrapatibhvn) July 15, 2025