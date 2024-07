राष्ट्रपति मुर्मू ने पुरी बीच पर बिताया समय, बोलीं- हमारे भीतर की किसी गहरी चीज को आकर्षित करती हैं प्रकृति

नेशनल डेस्क: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में हाल में भीषण गर्मी पड़ने और दुनिया भर में मौसम के चरम पर रहने की लगातार हो रही घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए लोगों से पर्यावरण की रक्षा के लिए छोटे और स्थानीय स्तर पर कदम उठाने का सोमवार को आग्रह किया ताकि भविष्य को बेहतर बनाया जा सके।

There are places that bring us in closer touch with the essence of life and remind us that we are part of nature. Mountains, forests, rivers and seashores appeal to something deep within us. As I walked along the seashore today, I felt a communion with the surroundings – the… pic.twitter.com/mWJ7ya3XLY — President of India (@rashtrapatibhvn) July 8, 2024