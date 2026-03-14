प्रधानमंत्री मोदी ने असम के सिलचर में 23,550 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं की शुरुआत की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में विधानसभा चुनाव से पहले सिलचर में 23,550 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें कछार-सिलचर से शिलांग तक 22,864 करोड़ रुपये की चार लेन वाली एक्सप्रेसवे परियोजना शामिल है, जिससे यात्रा समय 8.5 घंटे से घटकर...

नेशनल डेस्क : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम में विधानसभा चुनावों से पहले सिलचर शहर में शनिवार को 23,550 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कछार जिले के सिलचर और मेघालय के शिलांग के बीच 22,864 करोड़ रुपये की नियंत्रित प्रवेश-निकास वाली एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 'भूमि पूजन' में भाग लिया। यह पूर्वोत्तर में अपनी तरह की पहली परियोजना है।

अधिकारियों ने बताया कि 166 किलोमीटर लंबे चार लेन के इस ग्रीनफील्ड द्रुतगति गलियारे से मेघालय और असम के बीच संपर्क सुविधा में उल्लेखनीय सुधार होगा। इस परियोजना से गुवाहाटी और सिलचर के बीच की दूरी 295 से घटकर 252 रह जाएगी और यात्रा का समय 8.5 घंटे से घटकर लगभग पांच घंटे रह जाएगा। प्रधानमंत्री 'कैपिटल प्वाइंट' के पास ट्रंक रोड से सिलचर के 'रंगिरखारी प्वाइंट' तक एनएच-306 पर बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर (चरण-1) के भूमि पूजन में भी शामिल हुए।

अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना से सिलचर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक पर यातायात का दबाव कम होगा तथा मिजोरम, त्रिपुरा एवं मणिपुर जैसे पड़ोसी राज्यों से संपर्क बेहतर होगा और बराक घाटी के आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। प्रधानमंत्री ने करीमगंज जिले के पथारकंडी में एक नए कृषि महाविद्यालय की आधारशिला भी रखी। ये परियोजनाएं उन 47,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का हिस्सा हैं, जिनकी प्रधानमंत्री ने शुक्रवार से राज्य में शुरुआत की है। असम में विधानसभा चुनाव अप्रैल में होने की संभावना है और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की कोशिश में है।