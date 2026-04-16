PM मोदी ने आंध्र बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुई बस दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के लिए 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की।

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुई बस दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के लिए 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने कहा, "आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में हुई दुर्घटना अत्यंत दुखद है। मैं उन लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"



PMO ने आगे कहा, "PMNRF से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।" यह दुर्घटना तब हुई जब तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बोलेरो गाड़ी एक रेडी-मिक्स लॉरी से टकरा गई, जिसके परिणामस्वरूप इतना भीषण प्रभाव हुआ कि कई यात्री अंदर फंस गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार, इस दुर्घटना में कुल आठ लोगों की मृत्यु हो गई। पांच पीड़ितों को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि तीन अन्य ने बाद में पास के एक अस्पताल में इलाज के दौरान अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। इस दुर्घटना में लगभग 10 से 12 लोग घायल हुए। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को तुरंत एम्मिगनूर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका फिलहाल इलाज चल रहा है।



अधिकारियों ने पुष्टि की कि शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि मृतक कर्नाटक के तीर्थयात्री थे, जो मंत्रालयम मंदिर के दर्शन करने गए थे और लौटते समय यह दुर्घटना हो गई। टक्कर की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और बचाव तथा राहत अभियान शुरू कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, घायलों को बाहर निकालने और घटनास्थल से मलबे को हटाने के प्रयास किए गए। इस घटना के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया है, और दुर्घटना के सटीक कारण का पता लगाने के लिए जांच जारी है। अधिकारियों ने कहा कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी और टक्कर के कारणों के बारे में अधिक जानकारी सामने आएगी, वैसे-वैसे और विवरण मिलने की उम्मीद है।



यह घटना पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में हुई एक बस दुर्घटना के ठीक बाद सामने आई है, जिसमें छह तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई थी। अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार को आनंदपुर साहिब से लौटते समय फतेहगढ़ साहिब में श्रद्धालुओं से भरी एक बस पलट गई, जिससे कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और लगभग 20 लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। उन्हें तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। बस में लगभग 40 लोग सवार थे और वह बैसाखी के अवसर पर आनंदपुर साहिब (रोपड़ ज़िला) में दर्शन करने के बाद लौट रही थी, तभी उसमें तकनीकी खराबी आ गई।