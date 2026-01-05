Main Menu

कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से जल्द ही शादी करने वाले हैं। हाल ही में दोनों ने सगाई की है। रेहान ने सोशल मीडिया पर अवीवा के साथ अपनी तस्वीरें साझा कर इस रिश्ते पर...

नेशनल डेस्क: कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से जल्द ही शादी करने वाले हैं। हाल ही में दोनों ने सगाई की है। रेहान ने सोशल मीडिया पर अवीवा के साथ अपनी तस्वीरें साझा कर इस रिश्ते पर आधिकारिक मुहर लगा दी है। क्या आप जानते हैं कि बेटे रेहान की तरह माता पिता प्रियंका और रार्बट वाड्रा की लव मैरिज हुई है। तो आइए जानते हैं कि कैसे शुरु हुई दोनों की दोस्ती-
गांधी परिवार और लव मैरिज की विरासत

रेहान की सगाई ने एक बार फिर गांधी परिवार की 'लव मैरिज' परंपरा को चर्चा में ला दिया है। नेहरू-गांधी परिवार में अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने का सिलसिला पीढ़ियों से चला आ रहा है। इस परंपरा की शुरुआत इंदिरा जी ने की थी। इंदिरा और रॉबर्ट वाड्रा की दोस्ती 13 साल की उम्र में शुरु हुई थी। दोनों की मुलाकात कैंब्रिज में हुई और फिर ये प्यार शादी तक पहुंचा। दोनों ने 1997 में शादी की थी। अब रेहान वाड्रा अपनी सगाई के साथ इस पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।

रणथंभौर में हुआ निजी समारोह

रिपोर्ट्स के मुताबिक सगाई का यह कार्यक्रम राजस्थान के रणथंभौर में एक निजी समारोह के दौरान संपन्न हुआ, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और बेहद करीबी दोस्त शामिल हुए। रेहान और अवीवा पिछले करीब 7 सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और बचपन से ही दोस्त रहे हैं।

कौन हैं अवीवा बेग?

अवीवा बेग दिल्ली के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता इमरान बेग एक बिजनेसमैन हैं और माँ नंदिता बेग एक जानी-मानी इंटीरियर डिजाइनर हैं। अवीवा खुद एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं। दिलचस्प बात यह है कि रेहान और अवीवा दोनों को ही फोटोग्राफी और विजुअल आर्ट्स का शौक है, जो उनके बंधन को और मजबूत बनाता है।

 

