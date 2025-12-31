बीजिंग में QUAD की दुर्लभ बैठकः चीन की धरती पर ही दिया सख्त संदेश, भड़क गया ड्रैगन

क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राजदूतों ने बीजिंग में एक दुर्लभ और सार्वजनिक बैठक की। बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र की प्रतिबद्धता दोहराई गई। चीन, जो लंबे समय से क्वाड का विरोध करता रहा है, ने अब तक इस पर कोई...

International Desk: चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (QUAD) के सदस्य देशों अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राजदूतों ने चीन की राजधानी बीजिंग में एक दुर्लभ और सार्वजनिक रूप से प्रचारित बैठक की। यह बैठक मंगलवार को बीजिंग स्थित अमेरिकी दूतावास में आयोजित हुई, जिसे क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। अमेरिका के राजदूत डेविड परड्यू ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर बैठक की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि क्वाड स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने वाली एक सकारात्मक शक्ति है।

उन्होंने कहा कि चारों देशों के बीच संबंध स्थिर, मजबूत और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बने हुए हैं। इस बैठक में भारत के बीजिंग स्थित राजदूत प्रदीप कुमार रावत भी शामिल थे। हालांकि, भारतीय दूतावास की ओर से इस बैठक पर औपचारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी गई है। गौरतलब है कि चीन लंबे समय से क्वाड का कड़ा आलोचक रहा है। बीजिंग का आरोप रहा है कि क्वाड “गुट राजनीति” और “ब्लॉक आधारित टकराव” को बढ़ावा देता है। हालांकि, इस ताज़ा बैठक पर चीन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

और ये भी पढ़े

इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा था कि देशों के बीच सहयोग किसी तीसरे पक्ष को निशाना बनाकर नहीं होना चाहिए और गुटीय राजनीति से क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को खतरा पैदा होता है। विशेषज्ञों के अनुसार, बीजिंग में क्वाड राजदूतों की यह खुली बैठक चीन को एक स्पष्ट कूटनीतिक संदेश है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था और रणनीतिक संतुलन पर चारों देश एकजुट हैं।