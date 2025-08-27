डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर राहुल गांधी का बयान, ' पीएम मोदी ने 24 नहीं 5 घंटे में ही रोक दी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई'

बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित ‘वोटर अधिकार यात्रा’ रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत-पाकिस्तान के बीच चल रही सैन्य कार्रवाई को तत्काल बंद कराने का आदेश अमेरिकी...

नेशनल डेस्क: बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित ‘वोटर अधिकार यात्रा’ रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत-पाकिस्तान के बीच चल रही सैन्य कार्रवाई को तत्काल बंद कराने का आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था और मोदी ने इस आदेश को 5 घंटे के अंदर लागू कर दिया।

राहुल गांधी ने ट्रंप के दावों पर क्या कहा?

राहुल गांधी ने ट्रंप की हालिया टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा, "ट्रंप ने कहा था कि जब भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति थी, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को फोन करके कहा कि जो भी कार्रवाई हो रही है, उसे 24 घंटे के अंदर बंद करो। लेकिन मोदी ने 24 घंटे नहीं बल्कि सिर्फ 5 घंटे में यह कार्रवाई रोक दी।"



#WATCH | Muzaffarpur, Bihar | Addressing during the 'Voter Adhikar Yatra', Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Trump said today that when the war between India and Pakistan was going on, I picked up the phone and told Narendra Modi and told him to stop whatever he was doing within… pic.twitter.com/ap4ih0Ruqt

ट्रंप ने फिर से किया हस्तक्षेप का दावा

डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बार फिर कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष के दौरान हस्तक्षेप किया था और परमाणु युद्ध को टालने में अहम भूमिका निभाई। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने व्यापार और टैरिफ की धमकी देकर प्रधानमंत्री मोदी को युद्ध बंद करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने व्हाइट हाउस की एक बैठक में कहा, "मैंने मोदी और पाकिस्तान दोनों से कहा कि अगर तुम युद्ध बंद नहीं करोगे तो कोई व्यापार समझौता नहीं होगा और हम ऊंचे टैरिफ लगाएंगे। पांच घंटे में ही सब कुछ रुक गया।" ट्रंप ने इस दावे को 40 से अधिक बार दोहराया है।

ट्रंप ने मोदी और पाकिस्तान पर की ये टिप्पणी

ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को ‘एक बेहतरीन इंसान’ बताया और कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह विवाद सैकड़ों वर्षों से विभिन्न नामों से चलता आ रहा है। उन्होंने कहा कि उनके हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। ट्रंप ने कहा, "मैंने पाकिस्तान को साफ तौर पर कहा कि अगर तुम युद्ध जारी रखेगे तो हम कोई भी व्यापार सौदा नहीं करेंगे और तुम्हारे ऊपर भारी टैरिफ लगाएंगे, जिससे तुम समझ भी नहीं पाओगे। तुम परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हो, जिसे मैं कभी होने नहीं दूंगा। इसका नतीजा यह हुआ कि पांच घंटे के भीतर दोनों पक्षों ने संघर्ष बंद कर दिया।"