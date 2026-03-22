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कांग्रेस ने बिहार दिवस की शुभकामनाएं दीं, राहुल गांधी ने राज्य को ज्ञान-पुंज बताया

Edited By Updated: 22 Mar, 2026 01:34 PM

rahul gandhi calls bihar the knowledge hub of india on bihar diwas

कांग्रेस नेताओं ने बिहार दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। राहुल गांधी ने बिहार को भारत का ज्ञान-पुंज बताते हुए कहा कि इसने अपने इतिहास और संस्कृति से देश का मार्गदर्शन किया है। मल्लिकार्जुन खरगे ने बिहार को लोकतंत्र और ज्ञान की भूमि...

नेशनल डेस्क : कांग्रेस ने रविवार को बिहार दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और राहुल गांधी ने इस राज्य को भारत का ज्ञान-पुंज बताया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''बिहार भारत का ज्ञान-पुंज और हमारा गौरव है- जिसने अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति से हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा, ''बिहार दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।'' कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बिहार को लोकतंत्र की पावन धरा और ज्ञान-पंरपरा व सभ्यता का प्रतीक बताया।

उन्होंने 'एक्स' पर कहा, ''इसी भूमि से महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध देशवासियों की आवाज को एक नयी दिशा दी थी।'' उन्होंने कहा, ''बिहार दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।'' खरगे ने कहा, ''हमारी कामना है कि आप सभी राष्ट्र की प्रगति और विकास में निरंतर अपना अमूल्य योगदान देते रहें।'' बिहार दिवस 22 मार्च, 1912 को राज्य के गठन की याद में मनाया जाता है, जब अंग्रेजों ने बंगाल से अलग करके बिहार राज्य की स्थापना की थी। 

 

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