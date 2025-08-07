चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप लगाने के बाद राहुल गांधी ने लिया बड़ा फैसला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है और सरकार के दबाव में है। इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया है।

नेशनल डेस्क: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल और महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान भारी अनियमितताएं हुई हैं। राहुल गांधी का दावा है कि इन क्षेत्रों में फर्जी वोटिंग और डुप्लीकेट वोटर पाए गए हैं। आरोपों के बाद अब राहुल गांधी ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, उन्होंने इंडिया गठबंधन के 12 दलों की बैठक बुलाई है। अब इस बैठक में विपक्ष मिलकर चुनाव आयोग व केंद्र सरकार को घेरने की योजना बना सकता है।

चुनाव आयोग ने राहुल से मांगा हलफनामा

राहुल गांधी ने कहा, "बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर कांग्रेस सिर्फ 3% से भी कम अंतर से हारी। वहां फर्जी मतदाता और डुप्लीकेट वोटिंग के उदाहरण सामने आए हैं।" राहुल गांधी के आरोपों के बाद कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उनसे इन दावों पर हलफनामा देने को कहा है। इस पर राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा, "मैं जो जनता से कहता हूं, वही मेरा वचन है। इसे ही हलफनामा मानिए। हम चुनाव आयोग का ही डेटा दिखा रहे हैं।"

महादेवपुरा में एकतरफा वोटिंग पर सवाल

राहुल गांधी ने बताया कि उनकी टीम ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी पूरे लोकसभा क्षेत्र के सात में से छह विधानसभा सीटों पर पीछे थी, लेकिन महादेवपुरा में उसे भारी मतों से जीत मिली। उन्होंने कहा, "महादेवपुरा में करीब 1,00,250 वोटों की चोरी हुई। एक ही पते पर 50-50 वोटर थे, कई जगह नाम एक जैसे थे लेकिन फोटो अलग थे।"

‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के अधिकार पर सवाल

राहुल गांधी ने संविधान का जिक्र करते हुए कहा, "हमारा संविधान कहता है कि एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है। लेकिन क्या आज भी यह अधिकार सुरक्षित है?"

चुनाव नतीजों पर भी उठाए सवाल

उन्होंने आगे कहा कि जनता में संदेह है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल होने के बावजूद उसे नुकसान नहीं होता। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां सर्वे कुछ और कह रहे थे, लेकिन नतीजे कुछ और आए।