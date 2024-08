VIDEO : बारिश के बीच जब पुलिस ने चलाई लाठियां, लड़के कर रहे थे शर्मनाक हरकतें

नैशनल डैस्क : बुधवार के दिन देशभर में कई जगहों पर भारी बारिश देखने को मिली। इस बारिश ने कुछ क्षेत्रों में लोगों को कुछ गर्मी से राहत दी तो कई जगहों के लिए यह आफत बनकर आई। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से कई लोगों के घर तबाह हो गए तो कईयों की जान चली गई। वहीं केरल के वायनाड में 180 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इस बीच यूपी के लखनऊ से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कई संख्या में शरारती लड़के बारिश के बीच हुड़गंद मचा रहे हैं और राहगीरों पर पानी फेंककर परेशान कर रहे हैं।

लखनऊ के अंबेडकर पार्क के सामने मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर जाने के कारण युवकों का हुड़दंग देखने को मिला। इन युवकों ने सड़क पर भरे गंदे पानी से बाइक सवार महिला और पुरुष पर बदसलूकी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके अलावा, कुछ अन्य वीडियो में भी शहर के युवकों द्वारा बदसलूकी करने की घटनाएं सामने आई हैं।

वीडियो में युवकों की बदसलूकी

अंबेडकर पार्क के सामने वायरल हो रहे वीडियो में एक बाइक सवार महिला और पुरुष दिखाई दे रहे हैं। युवकों ने सड़क पर भरे गंदे पानी से उनकी बाइक पर पानी फेंका और बाइक को रोककर पीछे से खींचा। इसके परिणामस्वरूप महिला और पुरुष बाइक से गिर गए। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

इन युवकों ने एक बुजुर्ग को भी नहीं बख्शा, जो स्कूटी पर जा रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवकों ने बुजुर्ग पर पानी उछालते हुए उनकी स्कूटी को धक्का दे दिया, जिससे बुजुर्ग गिर गए। बुजुर्ग ने धीरे-धीरे स्कूटी को संभालते हुए वहां से निकलने की कोशिश की।

कारों पर भी हुड़दंग

युवकों ने केवल बाइक सवारों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि धीमी गति से गुजर रही कारों को भी नहीं बख्शा। सड़क पर भरे पानी के कारण गाड़ियां धीमी चल रही थीं, तो युवकों ने कारों पर भी गंदा पानी फेंका। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि जब किसी ने कार का गेट खोला, तो युवकों ने जबरदस्ती गेट पकड़कर गंदा पानी कार के अंदर फेंका।

