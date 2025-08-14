सामने आया बड़ा सच... तो इसलिए बार-बार सरेआम लोगों से लड़ने लगती हैं जया बच्चन, podcast में खुद किया खुलासा

Edited By Anu Malhotra,Updated: 14 Aug, 2025 07:47 AM
नेशनल डेस्क: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन एक बार फिर अपने गुस्से और तीखे रवैये को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। सार्वजनिक स्थानों पर आम लोगों और फोटोग्राफर्स से उनकी तीखी झड़प कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब इस लगातार चिढ़चिढ़े व्यवहार के पीछे की असली वजह खुद जया बच्चन ने उजागर की है - और वो वजह काफी निजी और भावनात्मक है।
पॉडकास्ट में खुद खोला राज
अपनी नातिन नव्या नवेली नंदा के पॉडकास्ट “What The Hell Navya” में बातचीत के दौरान जया बच्चन ने साफ-साफ बताया कि उन्हें किस तरह की चीजें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बिना अनुमति के फोटो खींचना बेहद अपमानजनक और दखलअंदाज़ी लगता है। "मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो बिना पूछे मेरी तस्वीरें खींचते हैं। ये मेरी प्राइवेट स्पेस में घुसपैठ है। क्या मैं इंसान नहीं हूं?" – जया बच्चन
सेल्फी लेने आए युवक को मारा धक्का
बता दें कि हाल ही में समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन का गुस्सा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देखने को मिला, जहां वह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थीं। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति ने उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की, जया बच्चन अपना आपा खो बैठीं। इस पूरे वाकये का वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स उनके करीब आता है और कैमरा निकालता है, तभी जया बच्चन तुरंत उसे धक्का देती हैं और सख्त लहजे में बोलती हैं, "ये क्या है? क्या कर रहे हो तुम?" उनके इस रिएक्शन से आसपास मौजूद लोग चौंक गए, और अब लोग एक बार फिर उनके व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं।
पहले भी जता चुकी हैं नाराजगी
जया बच्चन का ये पहली बार ऐसा रवैया नहीं है। उन्होंने खुद एक पॉडकास्ट में माना था कि उन्हें बिना अनुमति फोटो खींचने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अपनी नातिन नव्या नवेली नंदा के पॉडकास्ट 'What the Hell Navya' में उन्होंने कहा था कि जब लोग उनकी निजी जिंदगी में दखल देते हैं और उसकी तस्वीरें या वीडियो बेचकर मुनाफा कमाते हैं, तो उन्हें गहरी नफरत होती है। पॉडकास्ट में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जया बच्चन ने कहा, “मैं उनसे सीधा कहती हूं – आपको शर्म नहीं आती?”
कंगना रनौत ने दी तीखी प्रतिक्रिया
जया बच्चन के वायरल वीडियो पर बॉलीवुड की बेबाक अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो शेयर करते हुए जया बच्चन को "सबसे बिगड़ैल और विशेषाधिकार प्राप्त महिला" बताया। कंगना ने लिखा: "लोग सिर्फ इसलिए उनका बकवास और टैंट्रम्स सहते हैं क्योंकि वह अमिताभ बच्चन की पत्नी हैं।" उन्होंने जया बच्चन की पारंपरिक टोपी की तुलना मुर्गे की कंघी से की और कहा कि उनका गुस्सा भी लड़ते हुए मुर्गे जैसा लगता है। कंगना ने इसे बेहद अपमानजनक और शर्मनाक व्यवहार बताया।
विवादों से पुराना रिश्ता
जया बच्चन हमेशा से ही बेबाक और गुस्सैल मिजाज के लिए जानी जाती रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कई बार मीडिया, फोटोग्राफर्स और आम लोगों पर नाराजगी जताई है: दिवंगत अभिनेता मनोज कुमार की श्रद्धांजलि सभा में एक फैन को फोटो खींचने पर डांट लगाई थी। मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर बिना इजाजत तस्वीर खींचने पर पैपराजी को फटकार लगाई। एयरपोर्ट्स और पब्लिक इवेंट्स में भी कई बार पत्रकारों से तीखे लहजे में बात करती नजर आई हैं।
प्राइवेसी बनाम पब्लिक फिगर: बहस फिर शुरू
जया बच्चन के इस व्यवहार ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या एक पब्लिक फिगर को अपनी प्राइवेसी के नाम पर इस तरह का आक्रामक व्यवहार करने का अधिकार है? जहां एक ओर कुछ लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि बिना अनुमति किसी की तस्वीर लेना गलत है, वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का कहना है कि एक जनप्रतिनिधि और सेलिब्रिटी होने के नाते उन्हें धैर्य और शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए।