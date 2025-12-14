सर्दियों में बार-बार ब्लड प्रेशर बढ़ना है खतरे की घंटी, कंट्रोल करने के लिए अपनाएं ये 4 रामबाण इलाज

Edited By Mehak,Updated: 23 Dec, 2025 11:19 AM
नेशनल डेस्क : ब्लड प्रेशर वह दबाव है जो हमारी आर्टरीज की दीवारों पर खून के प्रवाह के दौरान पड़ता है। इसे दो मापों में दर्ज किया जाता है: Systolic (जब दिल धड़कता है) और Diastolic (जब दिल धड़कनों के बीच आराम की स्थिति में होता है)। जब यह लगातार ज़्यादा रहता है, यानी सिस्टोलिक 140 mmHg या उससे ऊपर और डायस्टोलिक 90 mmHg या उससे ज्यादा हो, तो इसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर दिल और आर्टरीज पर अतिरिक्त दबाव डालता है और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है।
सर्दियों में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है
ब्लड प्रेशर कोई स्थिर संख्या नहीं है। यह उम्र, खान-पान, लाइफस्टाइल और मौसम जैसे बाहरी कारणों से बदलता रहता है। रिसर्च में बताया गया है कि ठंड के मौसम में सिस्टोलिक (Systolic) और डायस्टोलिक (डायस्टोलिक) दोनों ही प्रेशर बढ़ जाते हैं, जबकि गर्मियों में ये सामान्य रूप से कम होते हैं।
ठंड में शरीर गर्मी बचाने के लिए ब्लड वेसल्स (रक्त नलिकाओं) को संकरा कर देता है। इसे Vasoconstriction कहते हैं। वेसल्स संकरी होने पर खून को ज्यादा जोर से पंप करना पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। साथ ही ठंड शरीर के तनाव-प्रतिक्रिया मोड को सक्रिय कर देती है, जिससे Adrenaline और Noradrenaline जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ा देते हैं।
सर्दियों में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के रामबाण उपाय
साधारण घरेलू चीजें और जीवनशैली में बदलाव से ब्लड प्रेशर को स्थिर रखा जा सकता है। कुछ आसान उपाय हैं:
- लहसुन, मेथी और फ्लैक्ससीड को खाने में शामिल करें।
- रोज सुबह गरम पानी पिएं।
- तुलसी-अदरक की चाय ब्लड सर्कुलेशन सुधारने में मदद करती है।
- कम नमक वाला भोजन और हल्की एक्सरसाइज अपनाएं।
ये नुस्खे नसों को रिलैक्स करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाते हैं और दिल पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव घटाते हैं। खासकर सर्दियों में इन उपायों को अपनाने से ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। इस तरह, मौसम और खान-पान का ध्यान रखते हुए हम ब्लड प्रेशर को सुरक्षित स्तर पर बनाए रख सकते हैं और दिल को अतिरिक्त बोझ से बचा सकते हैं।