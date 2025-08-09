Job Alert: 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी करने का सुनहरा मौका, BSF में कुल 3588 पदों पर होंगी भर्तियां

Edited By Radhika,Updated: 09 Aug, 2025 02:10 PM

नेशनल डेस्क : अगर आप 10 वीं पास हैं और इस समय किसी नौकरी की तलाश में यह खबर बिल्कुल आपके लिए है। BSF ने कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के कुल 3588 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इनमें 3406 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 182 पद महिला उम्मीदवारों के लिए हैं। 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवार rectt.bsf.gov.in पर 23 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क ₹100 है (SC/ST और महिलाओं के लिए निःशुल्क)। चयन प्रक्रिया में PST/PET, लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को ₹21,700 से ₹69,100 तक का वेतन मिलेगा।

पदों का विवरण और आवेदन की अंतिम तिथि

कुल पद: 3588 (पुरुष: 3406, महिला: 182)

आवेदन शुरू: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

अंतिम तिथि: इच्छुक उम्मीदवार 23 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन कैसे करें: उम्मीदवार BSF की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

पात्रता मानदंड

आयु सीमा:

न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु: 25 वर्ष

सरकारी नियमों के अनुसार, SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल और OBC उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी.

शैक्षणिक योग्यता:

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है।

साथ ही, संबंधित ट्रेड में दो साल का सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए।

चयन प्रक्रिया और परीक्षा

चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी:

PST और PET: इसमें उम्मीदवारों की शारीरिक माप और फिटनेस की जांच की जाएगी।

लिखित परीक्षा:

इसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे।

परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी।

प्रश्न सामान्य जागरूकता, गणित, अंग्रेजी और हिंदी विषयों से 10वीं कक्षा के स्तर के होंगे।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: इसमें उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

वेतन और आवेदन शुल्क

वेतनमान: चयनित उम्मीदवारों को ₹21,700 से ₹69,100 प्रति माह तक का वेतन मिलेगा।

आवेदन शुल्क:

सामान्य और OBC वर्ग के लिए ₹100.

SC/ST और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं।

शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होगा।

आवेदन करने का तरीका

सबसे पहले BSF की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर BSF Constable Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करें।

अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करके पंजीकरण करें।

लॉगिन करने के बाद, मांगी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज, फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करें।

अगर लागू हो, तो आवेदन शुल्क जमा करें।

फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारी ध्यान से जांच लें और भविष्य के लिए एक प्रिंट आउट निकाल लें।