पीएम आवास पर रक्षाबंधन का उत्सव: प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूली छात्राओं और साध्वियों से बंधवाई राखी

नेशनल डेस्क: रक्षाबंधन का त्योहार आज देशभर में बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है। भाई-बहन के प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक यह पर्व पूरे भारत में खुशियां लेकर आया है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
पीएम मोदी ने बंधवाई राखी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकारी आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्कूली छात्राओं और आध्यात्मिक संगठन ब्रह्मा कुमारी से आई बहनों से राखी बंधवाई। इस दौरान पीएम मोदी ने न सिर्फ राखी बंधवाई, बल्कि उन्होंने छात्राओं से बातचीत भी की और उनके साथ हंसी-मजाक करते हुए इस पल को और भी खास बना दिया। पीएम मोदी ने इस मौके पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, "सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की अनेकानेक शुभकामनाएं।"
नेताओं ने भी दी बधाई
प्रधानमंत्री के अलावा अन्य नेताओं ने भी देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी.
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने X पर पोस्ट कर कहा, "स्नेह की पवित्र गांठ, विश्वास की मौन प्रतिज्ञा, भाई-बहन के अटूट प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति रक्षाबंधन की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई।" उन्होंने आगे कहा कि "रक्षासूत्र की नन्ही डोर सिर्फ कलाई नहीं बांधती, बल्कि आत्मा को भी जोड़ती है।"
- उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी X पर सभी को बधाई दी और कहा, "यह पावन अवसर भाई-बहन के प्रेम, स्नेह एवं सुरक्षा के अटूट बंधन का प्रतीक है।"
- बसपा प्रमुख मायावती: बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती ने भी X पर शुभकामनाएं देते हुए कहा, "भाई-बहन के आपस के पवित्र रिश्ते और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार की देश के समस्त भाई-बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।" उन्होंने लोगों से इस त्योहार को सौहार्द और उमंग के साथ मनाने की अपील की।