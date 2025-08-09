पीएम आवास पर रक्षाबंधन का उत्सव: प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूली छात्राओं और साध्वियों से बंधवाई राखी

Edited By Radhika,Updated: 09 Aug, 2025 01:34 PM

नेशनल डेस्क: रक्षाबंधन का त्योहार आज देशभर में बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है। भाई-बहन के प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक यह पर्व पूरे भारत में खुशियां लेकर आया है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

पीएम मोदी ने बंधवाई राखी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकारी आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्कूली छात्राओं और आध्यात्मिक संगठन ब्रह्मा कुमारी से आई बहनों से राखी बंधवाई। इस दौरान पीएम मोदी ने न सिर्फ राखी बंधवाई, बल्कि उन्होंने छात्राओं से बातचीत भी की और उनके साथ हंसी-मजाक करते हुए इस पल को और भी खास बना दिया। पीएम मोदी ने इस मौके पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, "सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की अनेकानेक शुभकामनाएं।"

सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की अनेकानेक शुभकामनाएं।



Best wishes on the special occasion of Raksha Bandhan. — Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2025

नेताओं ने भी दी बधाई

प्रधानमंत्री के अलावा अन्य नेताओं ने भी देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी.